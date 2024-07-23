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        Haberler Spor Futbol Yeni TFF'de ilk istifa: Bayram Saral görevinden ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Yeni TFF'de ilk istifa: Bayram Saral görevinden ayrıldı!

        TFF'de yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde yer alan Bayram Saral, istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:28
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        Yeni TFF'de ilk istifa!
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde yer alan Bayram Saral, istifa ettiğini açıkladı.

        Bayram Saral'ın açıklaması şu şekilde:

        "Sayın futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere 2 Nisan 2024 tarihinden başlayıp 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam eden TFF seçimleri sürecinde, Türk futbolunu içine düştüğü kaostan kurtarmayı amaçlayan yüzlerce kulüp yöneticisi ve Türk futbolunun önde gelen paydaşları ile büyük bir hak arayışı mücadelesi sonucunda 18 Temmuz tarihli TFF seçimini şahsımın da yönetim kurulunda bulunduğu Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu kazanmıştır.

        Bu mücadele sürecinde şiarımız "adil, liyakate dayalı, herkese eşit mesafede davranış ve tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile birlikte şeffaf yönetim" vaadi olmuştur.

        İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim.

        Yaklaşık 4 ay boyunca devam eden demokratik hak arayışı mücadelemizde bizlere destek veren tüm kulüp başkanları ve yöneticilerine, TFF delegelerine, bütün çalışma arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı arz eder, haklarını helal etmelerini dilerim."

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