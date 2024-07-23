5. YETERİNCE UYUMAK

Uyku eksikliği yani ihtiyacınız olan uykuyu alamamak, sağlığınızın farklı yönlerini etkiler. BMJ Açık Spor ve Egzersiz Tıbbı dergisinde 2018'te yayınlanan araştırmada düzenli olarak gecede yedi saatten az uyuyan kişilerin, daha fazla uyuyanlara göre obezite geliştirme riski daha yüksektir. Herkesin uyku ihtiyacı farklıdır, ancak yetişkinler genellikle her gece en az yedi saat uykuya ihtiyaç duyarlar.