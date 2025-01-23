Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak günü sabaha karşı çıkan yangında 78 kişini hayatını kaybetti. Bolu'da yüreğimizi yakan yangın faciasının ardından dünyada yaşanan ölümcül otel yangını felaketlerini mercek altına aldık.

Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78 Haberi Görüntüle

REKLAM advertisement1

Dünyada yaşanan en ölümcül yangın felaketi, 1977 yılında Güney Kore'de Daeyeonggak Oteli'nde yaşandı. Bu yangında 166 kişi ölmüştü. Bir diğeri ise 1946 yılında Atlanta'da bulunan Winecoff Oteli'nde çıkan yangın. Burada 119 kişi ölmüştü.

Dünyanın en ölümcül iki otel yangını olarak bu ikisi biliniyor. Bu felaketlerin hepsi 20. yüzyılda yaşandı, 21. yüzyılda Bolu'da 78 kişinin kaybettiği gibi bir otel yangını yaşanmadı.

Dünyada en çok can kaybının yaşandığı otel yangınları şöyle:

1977'de Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Daeyeonggak Oteli'nde yaşanan yangında 166 kişi öldü. Yangının sebebi gaz patlaması olarak açıklandı.

1946'da ABD'nin Atlanta eyaletinde yer alan Winecoff Oteli'nde çıkan yangında 119 kişi hayatını kaybetti.

Porto Riko'da 1987 yılında Duopont Plaza Oteli'nde çıkan yangında 96 kişi öldü.

1997'de Tayland'ın Pataya şehrinde bulunan The Royal Jomtien Resort Otel'de çıkan yangında 91 kişi öldü.

1980 yılında Las Vegas'ta bulunan MGM Grand Hotel'in yanması nedeniyle 85 kişi öldü.

Bu sıralamanın ardından en çok can kaybının yaşandığı otel yangını olarak maalesef Bolu Kartalkaya'da yüreğimizi yakan 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın geliyor.

Geçmişten bugüne dünyada en fazla can kaybının yaşandığı yangınların sıralaması ise şöyle:

ABD'nin Kentucky eyaletinin Southgate kentinde bulunan Beverly Hills Supper Club binasının yanması nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetti. Yangın, 28 Mayıs 1977'de gerçekleşti.

25 Mart 1990'da New York'taki Happy Land Social Club binası yandı, 87 kişi hayatını kaybetti.

Oklahoma City'deki Alfred P. Murrah Federal Building'de 1995 yılında çıkan yangın 165 kişinin ölümüne sebep oldu.

Rhode Island eyaletinde bulunan Warwick kentindeki The Station Nightclub'ta çıkan yangın sonucu 100 kişi öldü. REKLAM 2004'te Paraguay'ın Asunción kentindeki Ycuá Bolaños süpermarket yangınında 370 kişi öldü, 500 kişi yaralandı. 30 Aralık 2004'te Arjantin'in Buenos Aires kentindeki República Cromagnon gece kulübünde çıkan yangında 194 kişi öldü, 714 kişi yaralandı. 2007 yılında Rusya'nın Krasnodar kentindeki huzurevinde çıkan yangında 63 kişi öldü. 2008'de Çin'in Guangdong eyaletindeki Wuwang Club yangınında 43 kişi öldü. 2009 yılında, Tayland'ın Bangkok kentindeki Santika Club yangınında 66 kişi öldü. Yine 2009'da Rusya'nın Perm kentindeki Lame Horse gece kulübü yangınında 153 kişi öldü, 140'tan fazla kişi yaralandı. 2015 yılında Romanya'nın Bükreş kentindeki Colectiv gece kulübünde çıkan yangında 64 kişi öldü. 2016'da Hindistan'ın Paravur kentindeki Puttingal Tapınağında meydana gelen havai fişek kazası sonucu çıkan yangında 111 kişi öldü. 2021 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'taki İbn el-Hatib hastanesinde çıkan yangında en az 82 kişi öldü. 2023 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir binada çıkan yangında en az 73 kişi öldü. 2024'te Kuveyt'in Mangaf kentinde yabancı işçilerin kaldığı bir konut binasında çıkan yangında 50 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.