Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun 11'i - Futbol Haberleri

        Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun 11'i

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Peki Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Karşılaşma Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından izlenebilecek.

        • 3

          Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

        • 4

          Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

        • 5

          Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

        • 6

          MOURINHO'NUN İLK RESMİ MAÇI

          Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

          Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

        • 7

          UEFA KADROSU AÇIKLANDI

          UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.

        • 8

          Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

        • 9

          Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

          Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

        • 10

          271. MAÇ

          İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkacak.

          Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

          Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

        • 11

          İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i:

        • 12

          Dominik Livakovic

        • 13

          Osayi-Samuel

        • 14

          Çağlar Söyüncü

        • 15

          Alexander Djiku

        • 16

          Jayden Oosterwolde

        • 17

          Bartuğ Elmaz

        • 18

          Fred

        • 19

          Sebastian Szymanski

        • 20

          Ryan Kent ( İrfan Can Kahveci)

        • 21

          Dusan Tadic

        • 22

          Edin Dzeko

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Habertürk Anasayfa