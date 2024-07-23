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        Haberler Dünya Rusya, nükleer saldırı kapasiteli balistik "Yars" füzesiyle tatbikat yaptı | Dış Haberler

        Rusya, nükleer saldırı kapasiteli balistik "Yars" füzesiyle tatbikat yaptı

        Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli balistik "Yars" füzesiyle tatbikat yaptığını duyurdu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:39
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          Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat yaptığını duyurdu.

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          Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.

           

           

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          Açıklamada, tatbikat kapsamında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevraların gerçekleştirildiği kaydedildi.

           

           

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          Rusya Savunma Bakanlığı 5 Temmuz'da da Yars ile tatbikat yaptığını bildirmişti.

           

           

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          Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor

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