Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı

"SÜREKLİ GÜRÜLTÜ YAPIYORLARDI"

Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Tahsin Ünsür ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Ünsür, olayın meydana geldiği apartmanın ilk katında oturduğunu söyleyerek, "Ölenler Hamdi ve eşi, sağdan soldan çöp, hurda malzemeleri toplayıp çuvallar halinde benim evimin etrafına yığıyorlardı. Zaten bu çöpler nedeniyle benim eşim rahatsız oldu, böbreklerini kaybetti, sonrasında da vefat etti. Tek başıma yaşamaya başladım, benim başka kimsem yok. Ölenler sürekli olarak gürültü yapıyorlardı, gece geç saatlere kadar gürültü bitmiyordu. Büyük yaşta olmalarına rağmen evde top oynuyorlardı. Evin içerisinde sürekli misket ile oynama sesi geliyordu. Ben uyku uyuyamaz oldum. 3-4 kez polise zabıtaya şikayette bulundum. Buna bütün apartman sakinleri şahittir. Ben ne yaptımsa bunun önüne geçemedim, evi zaten borç almıştım, evi de satamadım" diye konuştu.