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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı.

PPK tarafından yayımlanan karar metninde haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydettiği ifade edildi. Öncü göstergelerin temmuz ayında aylık enflasyonun, yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret ettiği belirtilen karar metninde "Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir" denildi.

REKLAM "YUKARI YÖNLÜ RİSKLERE KARŞI İHTİYATLI DURUŞUNU YİNELEDİ" Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilen metinde şu ifadeler yer aldı: "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Karar metninde bunun yanında; likidite koşullarının 'muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlendiği' vurgulandı. Geçen ayki metinde ise biraz farklı bir şekilde "Likidite gelişmeleri yakından izlenmektedir" denilmişti. Ayrıca geçen ayki gibi sterilizasyon araçlarının, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı belirtildi.