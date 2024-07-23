Afra Saraçoğlu'ndan New York'tan yeni fotoğraflar
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile ayrıldıktan sonra gittiği New York'ta moral depoluyor
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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz hafta İspanya tatilinden döndükten sonra ayrılmıştı. Saraçoğlu ile Demir, ayrılık sonrasında birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi de bıraktı.
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Afra Saraçoğlu, ayrılık sonrasında moral depolamak için New York'a gitti. Türkiye'den 8 bin km ötede moral depolayan Saraçoğlu, New York'ta çeşitli mekânlarda ve sokaklarda çektiği fotoğrafları hayranlarıyla paylaşıyor.
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26 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun 9.5 milyon takipçili hesabından bulunduğu paylaşımları, hayranları tarafından oldukça beğenildi.
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Oyuncunun, şehri keşfetme tarzı ve enerjisi de dikkat çekti.
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Afra Saraçoğlu, birkaç gün önce New York sokaklarında maskeyle dolaştığı anları da takipçileriyle paylaşmıştı.
Fotoğraflar: Instagram