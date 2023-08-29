İnternet kullanan bireylerin oranı yüzde 87,1 oldu

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Hayatımızın her alanında internet en önemli gereksinimlerden bir tanesi haline geldi. İşimizden, bankacılık işlemlerimize, bilgi alışverişinden, e-ticarete ve oyun sektörüne kadar birçok alanda internetin gelişimi, 'bu yokken ne yapıyorduk' cümlesini kullanmamızı da sağlıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde sunulan verilere göre, Türkiye internet hızı olarak dünya çapında oldukça gerilerde kalmış olsa da internete erişim imkânının geçtiğimiz yıla oranla artış yaptığını gözler önüne seren rakamlar paylaşıldı.

İNTERNETE ERİŞİM İMKANI OLAN HANE ORANI %95,5

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması 2023 raporuna göre 2023 yılında evden internete erişim imkânı olan hanelerin oranının bir önceki yıla göre 1,4 puanlık artış gösterdiği ve yüzde 95,5 seviyesine çıktığı görüldü.

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Bununla birlikte raporun dikkat çekici kısımlarından bir tanesi de bireysel internet kullanım oranı oldu. 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2022 yılında yüzde 85 olan bu oran, 2023 yılında yüzde 87,1'e yükseldi. Cinsiyet ayrımında 2023 yılında İnternet kullanım oranı; erkeklerde %90,9, kadınlarda ise %83,3 olarak açıklandı.

KAMU HİZMETLERİNİN KULLANIMI GENİŞLİYOR

TÜİK'in yayınladığı rapora göre, son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı da yüzde 73,9 olarak belirtildi. E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, %69,6 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, %51,3 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %48,2 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti.

E-TİCARET BÜYÜYEN DEĞER

Aslında uzun bir zamandır hayatımızda olan ancak pandemi dönemi ile birlikte patlama yaşayan e-ticaret, bu dönemin sonlanmasına rağmen yakaladığı yükseliş trendini kaybetmiş değil.

Son 12 ayda İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2022 yılında %46,2 iken 2023 yılında %49,5'e geldi. Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde %52,4 kadınlarda %46,6 oldu. Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde; bireylerin %38,0'ının son 3 ay içinde (2023 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü.

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GİYİM, AYAKKABI VE AKSESUAR ZİRVEDE YER ALDI

İnternet üzerinden 2023 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin %75,5'i giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu, %47,6 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, %37,1 ile gıda ürünleri, %32,2 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve %28,8 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti.

Bu bireyler cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin %69,3'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, %48,9'u lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları ve %37,2'si gıda ürünleri; kadınların %81,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar, %46,4'ü kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve %46,4'ü lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları satın aldı.

FİLM VEYA DİZİ İZLEME HİZMETİ ALANLARIN ORANI YÜZDE 30,7 OLDU

İnternet üzerinden 2023 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireyler satın aldığı veya abone olduğu dijital içeriklere göre incelendiğinde, bu bireylerin %30,7'si film veya dizi izleme hizmeti satın aldı. Bunu, %30,1 ile müzik dinleme veya indirme hizmeti ve %17,7 ile yazılımları indirme (sürüm yükseltmeleri dahil) takip etti.

İnternet üzerinden 2023 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireyler satın aldığı çevrimiçi hizmetlere göre incelendiğinde ise, bu bireylerin %25,0'ı web sitesi veya uygulama üzerinden ulaşım hizmeti (otobüs, tren, uçak ve gemi bileti) satın aldı. Bunu %15,2 ile İnternet veya mobil telefon bağlantı aboneliği ve %13,5 ile kültürel etkinliklere (sinema, tiyatro, konser, fuar vb.) bilet alımı izledi.

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E-TİCARETTE SORUN YAŞAYANLARIN ORANI %27,1 OLDU

Son 3 ay içinde web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde bir sorunla karşılaşan bireylerin oranı 2023 yılında %27,1 oldu. En fazla karşılaşılan sorunlar sırasıyla %13,6 ile teslimatın belirtilenden daha yavaş olması ve %11,1 ile yanlış veya hasarlı mal/hizmet teslimi oldu.

İNTERNETTEN ÖĞRENME FAALİYETİ DE YÜKSELİŞTE

İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 2,8 puan artarak %18,7 oldu. Bu oranın erkekler için %18,1, kadınlar için %19,4 olduğu görüldü.

WHATSAPP YÜZDE 85 İLE ZİRVEDE YER ALIYOR

Yayımlanan rapora göre, bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %84,9 ile WhatsApp, %69,0 ile YouTube ve %61,4 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla %88,7 ile WhatsApp, %72,6 ile YouTube ve %63,5 ile Instagram uygulamalarını, kadınların %81,1 ile WhatsApp, %65,4 ile YouTube ve %59,3 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.

Son 3 ayda İnternet kullanan bireylerin kişisel verilere erişimi yönetmek amacıyla en fazla kullandıkları yöntem %41,8 ile web sitelerinin kişisel verilerin güvenliğini sağlama konusunda sahip olduğu özellikleri kontrol etme oldu. Bunu %36,2 ile kişisel verileri reklam amaçlı olarak paylaşımına izin vermeme ve %31,1 ile kişisel verileri vermeden önce web sitesinin veya uygulamaların gizlilik politikasını okuma takip etti.