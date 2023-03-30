İnternet hayatımızın olmazsa olmazı halinde. Günlük olarak yaptığımız hemen her işi internet üzerinden sürdürür olduk. Haber alışverişi, arkadaşlarımızla iletişim, oyun, alışveriş gibi birçok farklı aktiviteyi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hatta bazılarımız banka şubesine dahi en son ne zaman gittiğini hatırlamıyor.

Hal böyle olunca internet hızı da büyük önem arz ediyor. Ağ üzerinden yapılan işlemlerin hızlı olması elbette hepimizin isteyeceği şey. Ancak ortalama internet hızı araştırmasına göre Türkiye bu alanda ortalamanın altında kalıyor.

HER 5 KİŞİDEN 4'Ü İNTERNET KULALNIYOR

2023 verilerine göre nüfusunun %83,4’ünün, başka bir deyişle her 5 kişiden dördünün internet kullandığı bilinen Türkiye, internet fiyatlarına ilişkin küresel bir sıralamada bölge liderliğini üstlendi. Cable.co.uk tarafından yürütülen ve 219 ülkenin değerlendirildiği Küresel Genişbant Fiyat Tablosu'nun 2023 verilerinde Türkiye’de internet abonelik fiyatlarının ortalama 13,17 dolar (253 TL) olduğu açıklandı. Bu rakamla Türkiye Körfez ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan bölgede internetin en ucuz olduğu ülke olarak göze çarpsa da hizmet kaletsi ve gelir ile oranlandığında bir hayli geride kalındığını söylemek yanlış olmaz.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Telkotürk Genel Müdürü Emre Eskici, “Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda hatırı sayılır altyapı yatırımları yapıldı. Türkiye’de internet fiyatlarının dünya sıralamasına göre daha hesaplı olduğu çıkarımına ulaşsak da, fiyatları kıyaslarken internet hızını ve kur şoklarını da dikkate almak gerekiyor” dedi.

EN PAHALI İNTERNET KUZEY AMERİKA'DA

Raporda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Grönland ve Bermuda’nın değerlendirildiği Kuzey Amerika bölgesi, 104,33 dolarla internetin en pahalı olduğu bölge olarak göze çarptı. Kuzey Amerika’yı Okyanusya, Karayipler, Sahra Altı Afrika ve Güney Amerika izledi. Türkiye’nin de dahil olduğu bölgede en pahalı internetin ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE, DÜNYADA 107. SIRADA

Her gün 10 milyondan fazla kullanıcının internet hızını test etmek için ziyaret ettiği Speedtest tarafından yayımlanan Şubat 2023 internet hızı verileri ise Türkiye'nin genişbant internette 32,65 megabit internet hızıyla dünya sıralamasında 107. sırada yer aldığını gösterdi. Küresel çapta ortalama indirme hızının 78,62 megabit olduğuna dikkat çekiliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye'nin ortalamanın da altında bir internet hızına sahip olduğu göze çarpıyor.

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