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Huawei’nin WATCH FIT Serisinin en yeni üyesi HUAWEI WATCH FIT mini Türkiye’de satışa sunuldu. İnce bilekli veya fazla yer kaplamayan bir akıllı saat isteyen tüketiciler için geliştirilen HUAWEI WATCH FIT mini, dikdörtgen şeklinde ve hafif bir saat gövdesi sunan bir tasarımla dizayn edildi.

Saatin gövdesi ve kulpları titanyum alaşımı, paslanmaz çelik, seramik ve diğer malzemelerden daha hafif olan alüminyum alaşımı ile üretilmiş. Kayışı hariç 20 gram ağırlığındaki HUAWEI WATCH FIT mini’nin açık altın kare saat kasası, buzlu beyaz ve kahve deri olmak üzere iki farklı renkte klasik saat kayışı ile eşleştirilebiliyor.

11’İ PROFESYONEL TOPLAM 96 EGZERSİZ MODU

96 kapsamlı egzersiz moduna ve egzersiz teşvik sistemine sahip olan saat, otomatik antrenman algılama, doğru antrenman verileri izleme ve profesyonel antrenman rehberliği ile kullanıcıların fitness seviyelerini yönetip, planlamalarına yardımcı oluyor.

HUAWEI WATCH FIT mini’de kapalı ve açık alanda koşma, bisiklete binme, ip atlama, eliptik makine, kürek çekme vb. dahil 11 profesyonel egzersiz modunun yanı sıra, fitness, top oyunları, dans, boş zaman egzersizi ve doğa sporları dahil 85 egzersiz modu bulunuyor.

Gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme özelliği olan saat ile kullanıcılar, HUAWEI Health uygulamasında egzersiz hedeflerine göre yağ kaybı ve dayanıklılık geliştirme gibi farklı kalp atış hızı bölgeleri ayarlayabiliyorlar.

14 GÜNLÜK PİL ÖMRÜ

Egzersizler sırasında kalp atış hızı bölgesini gerçek zamanlı izleyerek bildirim sağlayan HUAWEI WATCH FIT mini, kalp atış hızı önceden ayarlanmış bölgeyi aştığında, otomatik olarak bir hatırlatıcı gönderiyor.

Saat, ayrıca adet döngüsü hatırlatıcılarını destekleyerek kullanıcıların kendi sağlık durumlarını anlamalarına yardımcı oluyor.

Tipik kullanımda 14 günlük pil ömrü ve yoğun kullanımda ise 10 günlük pil ömrü sunan HUAWEI WATCH FIT mini, Huawei'nin hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

5 dakikalık şarj, akıllı saati 2 günlük tipik kullanım boyunca yetecek pil ömrüne kavuşturuyor. Huawei, 1.47 inç esnek AMOLED ekrana sahip olan HUAWEI WATCH FIT mini'nin 1199 TL satış fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunulduğunu duyurdu.