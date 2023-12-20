Hepsiburada: E-ticaretin payının yüzde 25'i geçmesini bekliyoruz

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Hepsipay, gerçekleştirdiği basın toplantısında 2024 yılına girerken Türkiye’de perakende sektörünü büyütmek için sunduğu ödeme ve vadelendirme çözümlerini Hepsiburada Finansal Hizmetler CEO’su Erkin Aydın’ın sözcülüğünde basın mensuplarına tanıttı.

Toplantıda, firmanın 14 milyon müşterisine sunduğu ödeme ve vadelendirme çözümlerine ek olarak iş ortaklarına sunulan tek tıkla kolay ve güvenli ödeme, kartla online ve fiziksel alışverişte ödeme alabilme ve vadelendirme çözümlerinin ayrıntıları paylaşıldı.

"2024 YILINDA İŞ ORTAKLARIMIZIN E-TİCARET BAŞARISINA ODAKLANIYORUZ"

Hem işletmelere hem de tüketicilere yenilikçi bir alışveriş deneyimi vaat eden Hepsipay’in, iş ortaklarını e-ticarette büyütme yolunda ilerlediğine dikkat çeken Hepsiburada Finansal Hizmetler Grup CEO'su Erkin Aydın, “Müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturduğumuz çözümlerle iş ortaklarımız için ticareti dijitalleştiriyoruz. Türkiye’nin önde gelen perakende firmalarına sunduğumuz yenilikçi ödeme ve vadelendirme çözümleriyle, bizi tercih eden işletmelerin sadık ve yüksek frekanslı yeni müşteriler kazanmalarını, daha yüksek satışa dönüş oranı ve daha büyük sepet büyüklüğü ile daha yüksek ciro elde etmelerini sağlıyoruz.

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"HEDEF TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FİNTEK ŞİRKETİ OLMAK"

Önümüzdeki dönemde e-ticaret büyümeye devam ederken ödeme ve vadelendirme çözümlerinin önemi artacak. Biz de e-ticaret sektörü oyuncularına ve perakendecilere vazgeçilmez ödeme çözümleri sunmaya odaklanacağız, 2024 yılının sonuna kadar 5 bin markayı çözümlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Hepsipay, iş ortaklarımız için sadece bir ödeme platformu değil, aynı zamanda değer yaratan bir iş ortağı olacak. Böylece önümüzdeki beş yıl içinde, Hepsipay olarak Türkiye'nin en büyük fintek şirketi olmayı hedefliyoruz. E-ticaret sektörünün de 4-5 senelik dönemde payının yüzde 25'lerin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu büyüme müşteri sayımızı da 18 milyonların üzerine çekecektir bu dönemde” şeklinde konuştu.

VADELENDİRME ÇÖZÜMLERİ

Hepsipay, müşterilerine akılcı, kolay ve kusursuz bir ödeme deneyimi sunarken sunduğu vadelendirme çözümleriyle de müşterilerinin satın alma güçlerini destekliyor.

Müşterilerine dijital cüzdan ve ön ödemeli karta ek olarak çeşitli vadelendirme çözümleri de sunarak müşterilerinin alım gücünü artırıyor.

“Cüzdanı dolduran kredi” uygulamasıyla alışverişleri sırasında Hepsipay'in anlaşmalı olduğu QNB Finansbank, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank ve Fibabanka üzerinden anında Hepsipay cüzdanlarını doldurabilen kullanıcılar, bakiyelerini dilerlerse e-ticarette ya da tüm fiziksel mağazalarda QR kod okutarak kullanabiliyorlar. Müşteriler, kendilerine sunulan alternatifler arasından seçimlerini yaparak kredi süreçlerini saniyeler içinde tamamlayabilirken, geri ödemelerini de 36 aya varan vadelerde yapabiliyor.

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Hepsipay’in sunduğu bir diğer ödeme çözümü olan ve Türkiye'de e-ticaret sektöründe ilk kez hayata geçirilen 'Hemen Al Sonra Öde' hizmetini sunan “Hepsiburada Limiti” ise kullanıcılara banka prosedürlerinden bağımsız biçimde alışveriş imkânı sağlıyor. Hepsiburada Limiti ile müşteriler alışverişlerini 3 ay erteleyerek veya 12 aya kadar taksitle yapabiliyor.

Hepsipay müşterileri ayrıca “Alışveriş Kredisi” ile ödeme adımında bankaların tekliflerini değerlendirip alışveriş kredisi kullanabiliyor.

Toplantıda uygulamanın, tek tıkla kolay ve güvenli ödeme hizmeti ve vadelendirme çözümleri de tanıtıldı.

E-TİCARET HACMİNİN YÜZDE 50'Sİ

2024 yılında en temel önceliği birlikte iş yaptığı perakendecileri e-ticarette büyütmek olan Hepsipay, Türkiye'nin dört bir yanındaki perakendecilere Türkiye’de toplam e-ticaret hacminin yaklaşık %50’sini oluşturan 14 milyon müşterisiyle büyük bir potansiyel sunuyor. Hepsipay’in ödeme geçidi çözümleriyle sunduğu güvenli ve hızlı ödeme imkanı ise e-ticaret oyuncularının en temel sorunlarından olan satış kaybını %40 azaltırken satışa dönüş oranını %20 artıyor.

6,5 KAT SEPET BÜYÜKLÜĞÜ

Vadelendirme çözümleriyle tüketicilerin alışverişlerini bütçelerini zorlamadan, esnek bir şekilde yapmalarını sağlarken bu sayede iş ortaklarına %60’a varan ek satış, %30 tercih edilme ve 6,5 kat daha büyük sepet sağlıyor.

2 milyon kullanıcıya ulaşan Hepsiburada Premium sayesinde ise Hepsipay müşterileri ek faydalar sağlarken iş ortakları daha yüksek müşteri sadakati ve satış elde ediyor.

Hepsipay’in ödeme geçici çözümleriyle sunduğu güvenli ve hızlı ödeme imkanı ise e-ticaret oyuncularının en temel sorunlarından olan satış kaybını %40 azaltırken satışa dönüş oranını %20 artıyor.