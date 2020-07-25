Johnny Depp, alışamadığı evlilikte yaşadığı sorunları işine yansıttığı için müzik grubunun dağılmasına neden oldu. Bunun üzerine maddi ve manevi çöküntü yaşayan Depp, eşi Lori Anne Allison'ın Nicolas Cage'den yardım istemesiyle oyunculuğa başladı. Johnny Depp, Cage'in çevresini kullanarak ayarladığı filmle zorunlu olarak başladığı oyunculukta defalarca kendi döneminin en iyisi kabul edilirken 600 milyon dolarlık servet edindi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Johnny Depp'in hangi mesleği yapacağı annesi Betty Sue Palmer'ın aldığı gitarla belli olmuştu.

12 yaşındayken gitar çalmaya başladığı günlerde hayatı boyunca müzisyenlik yapacağını sanıyordu.

15 yaşındayken bir rock müzisyeni olmak umuduyla okulu bırakan Johnny Deep'in hayatını da hayallerini de annesiyle babasının boşanması yerle yeksan etti.

İdealleri, hayalleri olan Johnny Deep gitmiş yerine asi, söz dinlemeyen, yarın yokmuş gibi yaşayan ve kendisine fiziksel zarar veren Johnny Deep gelmişti.

Ruhsal dağınıklıkla geçen 5 yıllık süreç, gitarist olarak The Kids adlı gruba katılmasıyla sona eren Johnny Deep, hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu ve huzuru içinde yaşamaya başladı.

Grubun basçısı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile 1983'te evlenerek işten sonra özel hayatını da düzenlemesiyle geleceğine daha da güven içinde bakan Johnny Deep için güzel günler fazla uzun sürmedi.

The Kids, adını Six Gun Method olarak değiştirip tam dolduracakları albümle müziklerini ülke çapında tanıtmaya hazırlanıyordu ki...

Johnny Deep, Lori Anne Allison'ı seviyordu ama annesiyle babasının boşanmasının meydana getirdiği psikolojiyle evliliği sevmiyordu.

Sevdiği kadınla sevmediği evlilik kurumu arasında gel - gitler yaşayan Johnny Depp, evdeki sorunları işe yansıtınca Six Gun Method, stüdyoya girip albüm dolduramadan dağıldı.

Bir yandan grubun dağılma nedeni olmasının ağırlığı altında ezilen diğer yandan belirsizlik içinde kıvranan Johnny Depp, hem mutsuz hem de parasızdı.

Sinema filmlerinde makyözlük yapan Lori Anne Allison, 'Ne iş olsa yaparım ağabey' ruh halindeki eşine iş bulmak için çevresini kolaçan etmeye başladı.

Lori Anne Allison, durumu az biraz muhabbeti olan Nicolas Cage'e anlattı. Gerçi, Cage de oyunculuğa yeni başlamıştı ama Francis Ford Coppola'nın yeğeni olması vesilesiyle çevresi bir hayli genişti.

Nicolas Cage, çevresini kullanarak Johnny Depp'e 1980'li yıllarda ABD'de de dünyada da fenomen olan 'Elm Sokağında Kabus' adlı sinema filminde oyunculuk ayarladı.

Johnny Deep, o ana kadar aklında hiç olmayan oyunculuk teklifini kabul ederek başrol olmasa da 'Glen Lantz' karakteri için kamera karşısına geçerek ileride seçkinlerinden biri olacağı kariyerine başladı.

'Elm Sokağında Kabus'tan sonra '21 Jump Street' adlı dizide iyiden iyiye dikkat çeken Johnny Depp, 1980'li yılların ABD gençlik idölü haline gelince oyunculuk adına dönüşü olmayan yola girdi.

Dizideki başarısının dikkatini çektiği Oliver Stone, 1986'da büyük sükse yapan 'Müfreze'de yardımcı oyuncu rolü verdiği Johnny Depp'in esas çıkışı 1990 yapımı Tim Burton imzalı 'Makas Eller' oldu.

Tim Burton'un filmlerinde gerçek hayatta rastlanamayacak karakterleri canlandırmaktaki başarısıyla sinema sektöründe ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Johnny Depp, 'Karayip Korsanları'ndaki 'Jack Sparrow' ile kariyerinin zirvesine çıktı.

2003 ve 2009'da 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi

'Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi' ve 'Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında

SAG Ödülü kazanan Johnny Depp, 2012'de Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi.

75 milyon dolarla 2012'de 'En Çok Kazanan Oyuncu' olarak rekor kıran oyuncu olan Johnny Depp'in 2018'deki serveti 600 milyon dolar olarak açıklandı.

2015'te 'Walt Disney Efsanesi' olarak kabul edilen Johnny Depp, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Akademi Ödülleri'ne 3 kez aday olsa da hiç Oscar kazanamadı.

Oscar'a Aday Olduğu Filmler;

* Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti (2004)

* Düşler Ülkesi (2005)

* Sweeney Tood: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi (2008)

Sevmediği evliliğinde yaşadığı sorunları işine yansıttığı için müzik grubunun dağılmasına neden olduktan sonra eşi Lori Anne Allison'ın Nicolas Cage ile görüşmesi 'O An'ı olan Johnny Depp, her ne kadar Oscar kazanamasa da 37 yılda çektiği 59 filmle zaman zaman kendi döneminde dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edildi.

EŞLERİ

* Lori Anne Allison (1983 – 1986)

* Amber Heard (2015 – 2017)

İki evliğinden çocuk sahibi olmayan Johnny Depp, Vanessa Paradis ile olan ilişkisinden Lily-Rose Melody ve John Christopher adını verdiği bir kızı ve oğlu oldu.