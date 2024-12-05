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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Giveback Gala 7'nci kez kapılarını açtı - Girişimcilik Haberleri

        Giveback Gala 7'nci kez kapılarını açtı

        Türkiye Girişimcilik Vakfı, "giveback" kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği Giveback Gala'nın yedincisini gerçekleştirdi. Fellowların, girişimcilerin, yatırımcıların, sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği galada, sanat dünyasındaki yaratıcı ve inovatif girişimleriyle tanınan Refik Anadol ana konuşmacı olarak yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:37
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        Giveback Gala 7'nci kez kapılarını açtı
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        Girişimcilik Vakfı, Giveback Gala'nın yedincisini İstanbul'da gerçekleştirdi. Galanın bu yılki konuşmacısı, sanat dünyasındaki yaratıcı ve inovatif girişimleriyle dünyaca ünlü isim Refik Anadol oldu.

        Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Sobacı, sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra konuşma yaptılar.

        Etkinlik kapsamında Can Dörtkardeşler Genç Girişimci Ödülleri de sahiplerini buldu. Wastespresso Kurucusu Cavid Bayramlı ödülünü Ödeal CEO Fevzi Güngör'den alırken, Varsapp Kurucusu Zeynep Eliçin ise ödülünü Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro'dan aldı.

        Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, "Bundan tam on yıl önce, girişimcilik kültürünü Türkiye'de yaygınlaştırma hayaliyle bu yolculuğa çıktık. O dönemde girişimcilik kelimesi bile pek yaygın değilken bugün burada, bu kavramın gençlerimiz arasında bir umut ve ilham kaynağı haline geldiğini görmek, o hayalin gerçek olduğunu bize gösteriyor. Bu yolculuğun başından bu yana bizi farklı kılan, odağımızın hep gençler olmasıydı. On yıl önce ilk fellowlarımızla çıktığımız bu yolda, bu sene tam 154 bin aday başvurusu arasından seçilen gençlerimizle ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

        Yapılan açıklamaya göre, vakfın yaratmak istediği kültürün en temel öğelerinden biri, giveback (geri verme) bakış açısını gençlerin hayatına ve girişimcilik ekosistemine yerleştirmek.

        Fellow Programı kapsamında, "giveback" öğesi, rol modeller ve yapılan projeler üzerinden destekleniyor. Fellow Programı'na seçilen öğrenciler, ilham veren rol modellerle tanışıyor, “giveback” felsefesi doğrultusunda toplumdan aldıkları, kazandıkları başarıyı yine toplumla paylaşarak toplumsal başarının katsayısını artırmayı hedefliyorlar.

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