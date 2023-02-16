2002 yılı faaliyet raporunu yayınlayan Ford Otosan, geçen yıl birçok finansal göstergesinde 2 katın üstünde artış elde ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, şirket 2022'de satış gelirlerini yüzde 142’lik artışla 171 milyar 797 milyon TL'ye, brüt kârını da yüzde 115 artışla 23 milyar 941 milyar TL'ye taşıdı.

Şirketin faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, Ford Otosan'ın 2022'deki ihracat gelirleri kur etkisiyle yüzde 144 artarak 133 milyar 267 milyon TL, yurt içi gelirleri de yüzde 132 artışla 38 milyar 530 milyon TL şeklinde gerçekleşti. Rakamlar, şirketin toplam satışlarının yüzde 78'inin ihracat gelirleri olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, 2022'de faaliyet kârı yüzde 103 artışla 19 milyar 140 milyon TL'ye yükselen şirketin vergi öncesi kârı yüzde 80 yükseliş ile 15 milyar 623 milyon TL, net kârı ise yüzde 111 artış ile 18 milyar 614 milyon TL'ye yükseldi. Şirketin net kâr marjı ise yüzde 12.4'ten, yüzde 10.8'e düştü.

Böylece, Ford Otosan'ın satış gelirleri, ihracat gelirleri, yurt içi gelirleri, brüt kârı, faaliyet kârı ve net kârında 2 katın üstünde artış gerçekleşmiş oldu.

Kârlılıkta, artan ihracat satışlarının, güçlü yurt içi satışların, fiyatlama disiplininin, kur etkisinin ve sürdürülen maliyet azaltıcı önlemlerin etkili olduğunun altı çizildi.

ROMANYA'DAKİ FABRİKA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Ford Otosan'ın ihracat adetlerinin yükselmesinde, 2022'nin ikinci yarısında Romanya Craiova Fabrikası’nın Ford Otosan bünyesine katılmasının etkisi olduğu görülüyor.

Faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, fabrikanın Ford Otosan'a katılmasının etkisiyle, şirketin ihracatında geçen yıl yüzde 35 artış yaşandığı ve 390 bin 811 adet dış satım yapıldığı vurgulandı.

Yurt içi satışları yüzde 16 artışla 84 bin 910 adede yükselen şirket, 2022'de toplam satışlarını da yüzde 32 artırdı ve 475 bin 721 adet ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Bu performansta, 4'üncü çeyrekte araç bulunabilirliğinde yaşanan iyileşmenin etkili olduğu da raporda yer alan bilgiler arasında.

Ford Otosan, Mart ayında Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya varmış, bu kapsamda ilk etapta 575 milyon euro ödeme yapılacağı açıklanmıştı. kaydedildi. Romanya'daki tesis için 2028'den sonra ise 140 milyon euroluk ek bir yatırımın daha gündeme gelmesi bekleniyor.

KAPASİTEYİ 180 BİN ADET ARTIRACAK

2022'de Gölcük Fabrikası'nda yüzde 76, toplamda ise yüzde 79 kapasite kullanımı ile üretim yapan şirket, yıl boyunca üretim adetlerini yüzde 34 artırarak 465 bin 855 adede yükseltti. Bu dönemde kaydedilen 374 bin 27 adet yurt içi üretimin ise rekor seviye olduğu belirtildi.

Şirketin yurt içi ve yurt dışı fabrikalarındaki toplam üretim kapasitesi ise 721.7 bin adet olarak açıklandı. Bu rakamın 2025'te 900 bin adedin üzerine çıkacağı da yine raporda yer alan bilgiler arasında.

3 YILDA 490 MİLYON EURO YATIRIM YAPACAK

Raporda, 2023 yılında yeni nesil Courier’nin üretimine Romanya'da başlanacağı ve bu kapsamda önümüzdeki üç yıl boyunca 490 milyon euro yatırım yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca, Ford Motor Company ve Volkswagen AG’nin stratejik iş birliği kapsamında her iki markanın yeni nesil 1 tonluk ticari araçlarının Kocaeli Fabrikaları’nda ortak üretim sorumluluğunun üstlenildiği vurgulanarak, yeni nesil Ford Transit Custom ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli ve tam elektrikli versiyonlarını 2023 yılından itibaren kademeli olarak üretilmesinin hedeflendiği bildirildi.

2024'te ise yüzde yüz elektrikli Puma, Courier ve Hannover Ticari Araç Fuarı'nda sergilenen E-Truck'ın üretiminin başlanacağı açıklandı.

ÇİP KRİZİNDE HAFİFLEME BEKLENTİSİ

2023 yılı beklentilerinin de yer aldığı raporda, küresel otomotiv üretimini baskılayan yarı iletken (çip) tedarik sorunlarının yılın ikinci yarısında hafifleyeceği ve pazarı destekleyeceği yönünde öngörüde bulunuldu.

Türk otomotiv sektöründe ise, satışların yılın ilk yarısında ekonomik aktiviteyi destekleyen politikalar ile güçlü seyredeceği, ikinci yarıda ise normalleşerek, pazarın yıl genelinde ılımlı büyüyeceği tahmin edildi.

Bu kapsamda, 2023 toplam pazar büyüklüğü için 800-850 bin adet aralığında öngörüde bulunuldu.

ÖNERİLEN VİDEO