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Ford Otosan, Ford Romania SA paylarının alımı ve Romanya'da üretilecek yeni ürünler dahil ürün gamına yönelik imzalanan sözleşmeler hakkında KAP'a bildirimde bulundu.

Buna göre, Ford Otosan'ın %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Ford Otosan Netherlands BV'nin, Ford Otosan'ın ana ortaklarından Ford Motor Company (FMC)'nin 1 adet ve FMC'nin paylarının tamamına sahibi olduğu Ford Capital BV'nin ise %99,99 oranında pay sahibi oldukları Ford Romanya [SA] hisselerinin tamamını satın alması konusunda bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalandı.

Ford Romanya hisselerinin tamamı için 2022 ve 2028 yılları arasında toplam 575 milyon Euro ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada 2028 yılında tutarı Romanya fabrikasının 2028-2034 yılları için öngörülen kapasite kullanım oranına bağlı olarak belirlenmek üzere 140 milyon Euro'ya kadar ilave ödeme yapılması söz konusu olacak.

Anlaşma kapsamında Kapanış'tan önce Ford Romanya bünyesindeki satış ve dağıtım iş kolu faaliyetleri FMC bünyesindeki bir iştirake devredilecek, 250 bin araç ve 365 bin motor üretim kapasitesi ile faaliyet gösteren Craiova tesisleri ve üretim faaliyetleri devralınacak.