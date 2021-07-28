Fed kararı sonrasında dolar

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit tuttu. Karar oy birliğiyle çıktı. Fed'in karar metninde tahvil alımlarının azaltılması için konulan hedeflerde ilerleme kaydedildiğine yönelik bölüm öne çıktı. Fed aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programının da devam etmesine karar verdi. Metinde ''Varlık alım programını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme önümüzdeki toplantılarda daha fazla değerlendirilecek'' denildi.

Karar sonrası dolar endeksinde sınırlı yükseliş görüldü. Endeks 92.66'ya çıktı. Güne 8.56'dan başlayan Dolar/TL karar sonrasında 8.5781'e kadar çıktı.

Piyasalar koronavirüs vakalarının delta varyantıyla beraber yeniden artışa geçmesini de endişeyle takip ediyor.