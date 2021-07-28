Fed faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit tuttu. Karar oy birliğiyle çıktı ve verilerin ekonominin güçlenmeye devam ettiği belirtildi.
Fed, mevcut programdaki 80 milyar dolarlık Hazine tahvili ve 40 milyar dolarlık mortgage destekli menkul kıymet alımının devamına karar verdi ancak karar metninde tahvil alımlarının azaltılması için konulan hedeflerde ilerleme kaydedildiğine yönelik bölüm öne çıktı.
Karar metninde, "Varlık alım programını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme önümüzdeki toplantılarda daha fazla değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.
Karar sonrası dolar endeksinde sınırlı bir yükseliş olurken, euro/dolar paritesinin düştüğü ve ABD 10 yıllıklarının faizinin hafif arttığı görüldü.
Covid-19 salgınının ekonomiler üzerinde risk oluşturduğu belirtilen karar metninde, "Veriler ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor" denildi.
FED'DEN 500 MİLYAR DOLARLIK YENİ REPO
İstihdam piyasasının toparlandığına dikkat çekilen metinde piyasaların merakla beklediği enflasyonla ilgili geçicilik vurgu yinelendi. Destekleyici politikanın enflasyon bir süre için yüzde 2 hedefinin üzerinde ılımlı şekilde kalana kadar devam edileceği kaydedildi.
Haziran ayı toplantısından farklı olarak bankalardaki aşkın rezervlere yönelik bir adım atan Fed, 29 Temmuz itibarıyla 500 milyar dolar limitle sabit repoya başlayacağını duyurdu.
BAŞKAN POWELL: FED POLİTİKASINI AYARLAMAYA HAZIR
Fed Başkanı Powell, kararın ardından basın toplantısı düzenledi. Gazeteci ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayan Powell, ekonomi toparlanan kadar Fed'in destekleyici politikayı sürdüreceğini ancak politikasını enflasyondaki görünüme göre politikasını ayarlamaya hazır olduğunu ifade etti. İstihdam piyasası üzerinde duran Powell, bu anlamda rakamsal bir eşiklerinin olmadığını söyledi. Powell'ın basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:
- Hanehalkı harcamalarında hızlı artış var. Konut sektörü çok güçlü ve istihdam piyasasında şartlar iyileşmeye devam etti ancak hâlâ gidilecek yol var. Güçlü istihdam verileri görmek istiyoruz. Pandemi istihdamdaki büyüme üzerinde baskı yaratıyor ancak bu baskı önümüzdeki aylarda azalacak.
- Enflasyonda kaydadeğer artış var ve gerilemeye başlamadan önce gelecek aylarda yükselmeye devam edecek. Hâlen enflasyonun uzun vadede düşük olmasını bekliyoruz. Yeni politika çerçevemiz enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmasının önemini vurguluyor, enflasyon beklentileri hedefimiz ile genel itibarıyla tutarlı. Şayet enflasyon patikasında önemli bir ilerleme sağlanır ve hedefin üzerine tutunursa Fed politikasını ayarlamaya hazır.
- Bugünkü toplantıda Fed, varlık alımlarını azaltmak için belirlenen hedeflere doğru ilerlemeyi değerlendirmeye devam etti. Varlık alımlarının azaltım zamanlaması ekonomide gelecek verilere bağlı olacak. Varlık alımları düşürülmeye başlandığında bunun hızının nasıl olacağını konuştuk. Aynı anda hem tahvil alıp hem faiz artırmak ideal değil. Fiyatlar sürekli bir şekilde hedefin üzerinde seyrederse Fed araçlarını kullanır.
- Enflasyon geçici diyerek mevcut yükselişin enflasyonda kalıcı iz bırakmayacağını kastediyoruz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!