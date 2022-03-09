İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları

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Siyasetten olabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; gezgin-müzisyen Ayhan Sicimoğlu, oyuncu Dilek Türker, şarkıcı Özge Fışkın ve şef Cihan Kıpçak oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!