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Haberler Emlak KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ: İstanbul'da hangi ilçeleri öne çıkarıyor? - Haberler

Faiz indirimi hangi ilçeleri öne çıkarıyor?

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kamu bankaları 1 milyon TL altındaki konutlar için konut kredisi faizlerini aşağıya çekti. İstanbul'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 43 artarken ortalama metrekare fiyatı da 6 bin TL'nin üzerine çıktı. Birinci el konut piyasasında bankaların faiz indiriminden en çok yararlanacak ilçeler Avrupa yakasında Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar olarak öne çıkarken Anadolu yakasında ise konut projeleri Pendik, Maltepe, Sancaktepe'de yoğunlaşıyor

25.10.2021 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ: İstanbul'da hangi ilçeleri öne çıkarıyor? - Haberler

TCMB'nin son iki PPK toplantısında 300 baz puan faiz indirmesinin ardından üç kamu bankası konut kredisi faizlerini 1 milyon TL'nin altındaki evler için yüzde 1.29'a çektiğini duyurdu.

Peki İstanbul'da konut piyasası görünümü nasıl?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden.com tarafından hazırlanan konut piyasası görünümüne göre ekim ayında Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 42,3 oranında artarak 4 bin 637 TL olurken, İstanbul’da artış yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti ve metrekate fiyatı 6 bin 250 TL oldu. İstanbul'da aylık artış ise yüzde 6.9 oldu.

Sahibinden verilerine göre, geçen ay İstanbul'da satılık konut arzı sadece binde 2 artarak 807 binden 808 bine çıkarken satılık konut talebi ise aynı dönemde yüzde 5'e yakın artarak 49 binden 52 bine çıktı.

Sektör temsilcileri talepteki artışa ek olarak faizlerin düşmesi ve dolar/TL'de yaşanan yükselişle birlikte daha önceki faiz indirimlerinde olduğu üzere konut fiyatlarında kısmi de olsa artış bekliyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (INDER) faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını beklerken, birinci el ipotekli konut satışlarında ise kamu bankaları ve Emlak Konut ile özel kampanyaların yapılması gerekliliğine dikkat çekti.

PROJELERDE AĞIRLIK AVRUPA YAKASINDA

İstanbul'da halihazırda satışı devam eden birinci el konut projelerinde 1 milyon TL altı fiyata sahip konutların Avrupa Yakası'nda ve ağırlıklı olarak şehrin batısında yoğunlaştığı görülüyor.

Emlak bilgi ve pazarlama platformu Zingat verilerine göre, İstanbul'un Avrupa yakasında Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Kağıthane gibi ilçeler birinci el satılık konutlarda başı çekerken bu bölgede fiyat olarak da 500 bin TL altında çok sayıda proje bulunuyor. Evlerin büyüklüğü ise 35 metrekareden başlayarak üç hanelere çıkabiliyor.

Anadolu yakasında ise Pendik, Maltepe, Sancaktepe, Çekmeköy, Tuzla ön plandaki ilçeler.

İLÇE PROJE
Arnavutköy 9
Ataşehir 3
Avcılar 13
Bağcılar 18
Bahçelievler 2
Bakırköy 1
Başakşehir 12
Bayrampaşa 1
Beylikdüzü 20
Büyükçekmece 13
Çekmeköy 11
Esenyurt 32
Eyüpsultan 12
Gaziosmanpaşa 2
Güngören 1
Kadıköy 14
Kağıthane 15
Kartal 19
Küçükçekmece 6
Maltepe 14
Pendik 28
Sancaktepe 14
Sarıyer 1
Silivri 4
Şişli 1
Sultanbeyli 1
Sultangazi 2
Tuzla 12
Ümraniye 3
Üsküdar 2
Zeytinburnu 1
TOPLAM 287

Endeksa verilerine göre İstanbul’da ortalama konut fiyatı 1 milyon TL üzerinde olan ilçeler Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Sarıyer ve Şile olarak kayıtlara geçti

İlçeler

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2)

Ort. Alan (m2)

Ort. Satış Fiyatı (TL)

Adalar

11.716

140

1.612.800

Arnavutköy

3.527

103

341.548

Ataşehir

5.835

111

631.812

Avcılar

4.585

119

515.389

Bağcılar

4.374

110

458.590

Bahçelievler

4.392

105

440.475

Bakırköy

12.943

140

1.733.900

Başakşehir

7.074

132

890.472

Bayrampaşa

5.217

100

494.200

Beşiktaş

15.285

134

2.010.000

Beykoz

11.816

222

2.593.626

Beylikdüzü

4.303

130

525.070

Beyoğlu

6.462

96

623.040

Büyükçekmece

5.314

150

768.150

Çatalca

4.165

120

466.680

Çekmeköy

4.341

100

414.500

Esenler

3.935

100

381.000

Esenyurt

3.248

106

327.858

Eyüpsultan

5.751

109

626.750

Fatih

4.894

90

432.000

Gaziosmanpaşa

4.170

101

404.707

Güngören

4.019

100

389.400

Kadıköy

13.062

135

1.610.415

Kağıthane

5.299

90

463.050

Kartal

5.028

110

520.410

Küçükçekmece

5.092

100

498.200

Maltepe

5.835

110

608.520

Pendik

4.054

110

424.490

Sancaktepe

3.525

116

389.760

Sarıyer

17.252

163

2.667.332

Şile

6.953

160

1.030.400

Silivri

3.793

130

471.900

Şişli

7.229

105

734.055

Sultanbeyli

3.675

110

382.470

Sultangazi

3.670

105

369.285

Tuzla

4.472

110

475.640

Ümraniye

4.989

100

478.400

Üsküdar

6.290

110

672.100

Zeytinburnu

5.644

100

545.200

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