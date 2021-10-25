Faiz indirimi hangi ilçeleri öne çıkarıyor?

TCMB'nin son iki PPK toplantısında 300 baz puan faiz indirmesinin ardından üç kamu bankası konut kredisi faizlerini 1 milyon TL'nin altındaki evler için yüzde 1.29'a çektiğini duyurdu.

Peki İstanbul'da konut piyasası görünümü nasıl?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden.com tarafından hazırlanan konut piyasası görünümüne göre ekim ayında Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 42,3 oranında artarak 4 bin 637 TL olurken, İstanbul’da artış yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti ve metrekate fiyatı 6 bin 250 TL oldu. İstanbul'da aylık artış ise yüzde 6.9 oldu.

Sahibinden verilerine göre, geçen ay İstanbul'da satılık konut arzı sadece binde 2 artarak 807 binden 808 bine çıkarken satılık konut talebi ise aynı dönemde yüzde 5'e yakın artarak 49 binden 52 bine çıktı.

Sektör temsilcileri talepteki artışa ek olarak faizlerin düşmesi ve dolar/TL'de yaşanan yükselişle birlikte daha önceki faiz indirimlerinde olduğu üzere konut fiyatlarında kısmi de olsa artış bekliyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (INDER) faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını beklerken, birinci el ipotekli konut satışlarında ise kamu bankaları ve Emlak Konut ile özel kampanyaların yapılması gerekliliğine dikkat çekti.

PROJELERDE AĞIRLIK AVRUPA YAKASINDA

İstanbul'da halihazırda satışı devam eden birinci el konut projelerinde 1 milyon TL altı fiyata sahip konutların Avrupa Yakası'nda ve ağırlıklı olarak şehrin batısında yoğunlaştığı görülüyor.

Emlak bilgi ve pazarlama platformu Zingat verilerine göre, İstanbul'un Avrupa yakasında Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Kağıthane gibi ilçeler birinci el satılık konutlarda başı çekerken bu bölgede fiyat olarak da 500 bin TL altında çok sayıda proje bulunuyor. Evlerin büyüklüğü ise 35 metrekareden başlayarak üç hanelere çıkabiliyor.

Anadolu yakasında ise Pendik, Maltepe, Sancaktepe, Çekmeköy, Tuzla ön plandaki ilçeler.

İLÇE PROJE Arnavutköy 9 Ataşehir 3 Avcılar 13 Bağcılar 18 Bahçelievler 2 Bakırköy 1 Başakşehir 12 Bayrampaşa 1 Beylikdüzü 20 Büyükçekmece 13 Çekmeköy 11 Esenyurt 32 Eyüpsultan 12 Gaziosmanpaşa 2 Güngören 1 Kadıköy 14 Kağıthane 15 Kartal 19 Küçükçekmece 6 Maltepe 14 Pendik 28 Sancaktepe 14 Sarıyer 1 Silivri 4 Şişli 1 Sultanbeyli 1 Sultangazi 2 Tuzla 12 Ümraniye 3 Üsküdar 2 Zeytinburnu 1 TOPLAM 287

Endeksa verilerine göre İstanbul’da ortalama konut fiyatı 1 milyon TL üzerinde olan ilçeler Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Sarıyer ve Şile olarak kayıtlara geçti

İlçeler Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) Ort. Alan (m2) Ort. Satış Fiyatı (TL) Adalar 11.716 140 1.612.800 Arnavutköy 3.527 103 341.548 Ataşehir 5.835 111 631.812 Avcılar 4.585 119 515.389 Bağcılar 4.374 110 458.590 Bahçelievler 4.392 105 440.475 Bakırköy 12.943 140 1.733.900 Başakşehir 7.074 132 890.472 Bayrampaşa 5.217 100 494.200 Beşiktaş 15.285 134 2.010.000 Beykoz 11.816 222 2.593.626 Beylikdüzü 4.303 130 525.070 Beyoğlu 6.462 96 623.040 Büyükçekmece 5.314 150 768.150 Çatalca 4.165 120 466.680 Çekmeköy 4.341 100 414.500 Esenler 3.935 100 381.000 Esenyurt 3.248 106 327.858 Eyüpsultan 5.751 109 626.750 Fatih 4.894 90 432.000 Gaziosmanpaşa 4.170 101 404.707 Güngören 4.019 100 389.400 Kadıköy 13.062 135 1.610.415 Kağıthane 5.299 90 463.050 Kartal 5.028 110 520.410 Küçükçekmece 5.092 100 498.200 Maltepe 5.835 110 608.520 Pendik 4.054 110 424.490 Sancaktepe 3.525 116 389.760 Sarıyer 17.252 163 2.667.332 Şile 6.953 160 1.030.400 Silivri 3.793 130 471.900 Şişli 7.229 105 734.055 Sultanbeyli 3.675 110 382.470 Sultangazi 3.670 105 369.285 Tuzla 4.472 110 475.640 Ümraniye 4.989 100 478.400 Üsküdar 6.290 110 672.100 Zeytinburnu 5.644 100 545.200