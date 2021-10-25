Faiz indirimi hangi ilçeleri öne çıkarıyor?

TCMB'nin son iki PPK toplantısında 300 baz puan faiz indirmesinin ardından üç kamu bankası konut kredisi faizlerini 1 milyon TL'nin altındaki evler için yüzde 1.29'a çektiğini duyurdu.
Peki İstanbul'da konut piyasası görünümü nasıl?
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden.com tarafından hazırlanan konut piyasası görünümüne göre ekim ayında Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 42,3 oranında artarak 4 bin 637 TL olurken, İstanbul’da artış yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti ve metrekate fiyatı 6 bin 250 TL oldu. İstanbul'da aylık artış ise yüzde 6.9 oldu.
Sahibinden verilerine göre, geçen ay İstanbul'da satılık konut arzı sadece binde 2 artarak 807 binden 808 bine çıkarken satılık konut talebi ise aynı dönemde yüzde 5'e yakın artarak 49 binden 52 bine çıktı.
Sektör temsilcileri talepteki artışa ek olarak faizlerin düşmesi ve dolar/TL'de yaşanan yükselişle birlikte daha önceki faiz indirimlerinde olduğu üzere konut fiyatlarında kısmi de olsa artış bekliyor.
İstanbul İnşaatçılar Derneği (INDER) faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını beklerken, birinci el ipotekli konut satışlarında ise kamu bankaları ve Emlak Konut ile özel kampanyaların yapılması gerekliliğine dikkat çekti.
PROJELERDE AĞIRLIK AVRUPA YAKASINDA
İstanbul'da halihazırda satışı devam eden birinci el konut projelerinde 1 milyon TL altı fiyata sahip konutların Avrupa Yakası'nda ve ağırlıklı olarak şehrin batısında yoğunlaştığı görülüyor.
Emlak bilgi ve pazarlama platformu Zingat verilerine göre, İstanbul'un Avrupa yakasında Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Kağıthane gibi ilçeler birinci el satılık konutlarda başı çekerken bu bölgede fiyat olarak da 500 bin TL altında çok sayıda proje bulunuyor. Evlerin büyüklüğü ise 35 metrekareden başlayarak üç hanelere çıkabiliyor.
Anadolu yakasında ise Pendik, Maltepe, Sancaktepe, Çekmeköy, Tuzla ön plandaki ilçeler.
Endeksa verilerine göre İstanbul’da ortalama konut fiyatı 1 milyon TL üzerinde olan ilçeler Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Sarıyer ve Şile olarak kayıtlara geçti
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