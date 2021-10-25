Kamu bankalarından faiz kararı

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Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

500 BİNLİK KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ 17 BİN TL DÜŞECEK

İndirim öncesinde bankalarda konut kredisi faiz oranı 1.000.000 TL altın tutarlarda yüzde 1.38 olarak uygulanıyor. Bu 60 ay vadeli 500.000 liralık bir konut kredisinde aylık 12.308 lira, toplamda ise 738.498 lira ödemek anlamına geliyordu. Faiz oranının yüzde 1.38'den yüzde 1.29'a inmesiyle aylık ödeme 12.021 liraya toplam geri ödeme ise 721.279 liraya inecek. Yani 5 yıl vadeli 500.000 liralık konut kredeisinde müşterilerin faiz indirimi sayesinde elde edeceği indirim 17.219 lira olacak.