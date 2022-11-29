Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
EYT SON DURUM BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması!

EYT son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Bakan Bilgin EYT'de prim farkı müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte EYT düzenlemesinde son durum...

Giriş: 29.11.2022 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT son durum gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yaklaşık 1,5 milyon vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için hükümet kanadından açıklamalar geliyor. 28 Kasım Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni açıklamalarda bulundu. İşte EYT son durum...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI! 

    Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada, "Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

  • EYT'DE PRİM FARKI MÜJDESİ!

    EYT düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde yaklaşık 1,5 milyon çalışana erken emeklilik yolu açılmış olacak. Ancak işini devam etmek isteyen çalışanlar, işverenin üzerindeki prim baskısı nedeniyle kendilerinin işten çıkarılma olasılığıyla karşı karşıya. Öte yandan işverenler de prim yüklerinin artmasından şikayetçi.

  • Şöyle ki, normal asgari ücretli bir çalışanın işverene sigorta prim maaliyeti çalışanın brüt maaşının yüzde 17,5'i kadar. Ancak emekli çalışının maliyeti çalışanın brüt maaşının yüzde  24,5'i... Bakan Bilgin yaptığı son açıklamayla bu farkın yüzde 5 oranında azalacağı müjdesini verdi.

  • ASKERLİK PRİM BORÇLANMASI EYT'DE YER ALACAK MI?

    Askerlik prim borçlanmasının EYT'de yer alıp almayacağı net değil. Şimdilik SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için prim gün sayıları neteşti. Ancak askerlik borçlanmasının EYT'den önce yapılması ve EYT'de bu borçlanmanın yer almaması halinde SGK'dan ödenen borçlanmanın geri alınma hakkı var. Yani askerlik prim borçlanması EYT kapsamında yer almazsa düzenlemeden yararlanacak sigortalılar ödedikleri borçlanma tutarını geri tahakuk edebilecekler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.