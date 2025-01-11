"Bu kez Real Madrid de takıma tekrardan dönmeden önce isim yapabileceği ve deneyim kazanabileceği düşüncesiyle onun ayrılması gerektiğini düşünüyor. Önümüzdeki birkaç gün onun geleceğinin netleşmesinde belirleyici olacak. Görüşmeler başarılı bir sonuca ulaşabilir ve her iki tarafın da yararına olacak bir anlaşmaya varılabilir."