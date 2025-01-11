Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak

AK Parti'nin 8.Büyük Olağan Kongre süreci devam ediyor. Takvim 12 Ekim'de belde ve ilçe kongreleriyle başladı. Şu ana kadar 47 ilde kongreler tamamlandı. Bu hafta sonu ile birlikte bu sayı 56'ya yükselecek.

21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta da İstanbul kongreleri yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 8.Büyük Olağan Kongre'nin 23 Şubat'ta yapılmasının planlandığını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün önce partisinin Diyarbakır ve hemen ardından da Şanlıurfa kongrelerine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Ardından da Şanlıurfa GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi için kente gidecek.