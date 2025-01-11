2025 yılı asgari ücret zammının ardından gözler özel sektörde yapılacak zam oranlarına çevrildi.

Konuyla ilgili yapılan bir anket çalışması ise çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Eleman.net tarafından yeni asgari ücrete dair işverenlerin görüşlerini ve yaklaşımlarını ortaya koymak amacıyla yapılan ankete göre, işverenlerin yarıya yakını çalışanlarına asgari ücret zam oranından daha fazla artış yapacak.

REKLAM advertisement1

Ankete göre, işverenlerin yüzde 61’i yeni asgari ücretten memnun olmadığını belirtmesine karşın katılımcıları yarısına göre, çalışanlar asgari ücret oranından daha fazla zam isteyecek. İşverenlerin yüzde 43’ü, yüzde 30 oranından daha fazla zam yapacağını ifade etti.

REKLAM

Ankette yer alan “Asgari ücret zam oranından memnun musunuz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 39’u “Evet”, yüzde 61’i “Hayır” yanıtını verirken, katılımcılarının yüzde 64’ü 1-10 arası, yüzde 34’ü 10-30 arası, yüzde 10’unu 30-50 arası ve yüzde 12’si de 100 ve üzeri sayıda asgari ücretli çalışan istihdam ettiklerini belirtti.

İŞVERENLERİN YARIYA YAKINI YÜZDE 30'DAN FAZLA ZAM YAPACAK

Anketin “Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?” sorusuna yüzde 43 oranında olumlu, yüzde 32 oranında olumsuz yanıt verildi. Kalan yüzde 25’lik kesim ise henüz karar vermediğini belirtti. Öte yandan işverenlere “Yılın ortasında ikinci bir asgari ücret zam mı olur mu?” diye sorulduğunda, yüzde 67 oranında “Hayır” cevabı verildiği görüldü.

Ankette yer alan “Ücret zammı dışında çalışanlarınızı enflasyona karşı korumak için hangi uygulamaları devreye alacaksınız?” sorusuna ise işverenlerin yüzde 12’si mutfak desteği, yüzde 5’i kira yardımı, yüzde 28’i ikramiye yanıtını verirken, yüzde 56’sı henüz bir plan yapmadığını paylaştı.

'ALIM GÜCÜ BELİRLEYİCİ OLACAK'

Anket sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulunan Eleman.net CEO’su Levent Dicle, bu yıl işveren ve çalışan arasındaki uyumu alım gücünün belirleyeceğini belirtti.

Dicle, "Temel ihtiyaçlarda bütçeyi sarsacak artışların oluşması çalışanların daha fazla zam talep etmesine sebebiyet verecektir. Öte yandan istedikleri zamma ulaşamayan çalışanlar da iş değiştirme eğilimi gösterecektir. Bu dönemde işveren tarafının, çalışanlarını enflasyona karşı desteklemesi gerekiyor. Hem makul düzeyde yapılacak zamlar hem de artı olarak verilecek yan haklar, başta büyük şehirlerde yaşayan çalışanlar için bir denge unsuru oluşturacaktır. Bu hamleler yapılmadığı durumlarda ise mevcut iş verimliliği ve kalifiye çalışan sayısı düşen işletmelerle karşılaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.