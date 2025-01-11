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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı

        Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için Emirgan Camii'nde yedi mevlidi okutuldu. Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt'tan barış çağrısı geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:53
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Antalya'da 2 Ocak’ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un 7. Mevlidi-Şerifesi okutuldu.

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          Ferdi Tayfur’un uzun yıllar yaşadığı İstanbul Emirgan’da okutulan mevlide, sanatçının kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul başta olmak üzere yeğenleri ile sanat dünyasından dostları katıldı.

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          Emirgan Camii'nde yatsı namazı öncesi okunan mevlide, Ferdi Tayfur için dualar okunurken, ardından katılanlara cami avlusunda döner-pilav ikramı yapıldı.

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          Katılımın yoğun olduğu mevlide, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile eski hayat arkadaşı Necla Nazır katılmadı.

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          Aynı mahallede camiye birkaç yüz metre uzaklıkta oturan anne ile kızın gerginlik olmaması için katılmadığının öğrenildiği mevlitte Ferdi Tayfur’un yeğeni Cumali Turanbayburt’tan barış çağrısı geldi.

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          Cumali Turanbayburt, dayısıylakavgalı olan yeğeni Tuğçe Tayfur’a barış çubuğu uzatıp şöyle konuştu: Bu gece sağ olsunlar dostları geldi, yedisini yaptık. Kalabalıktı. Dualarımızı okuduk. Zaten dünyanın her yerinden dua geliyor. Mezarı türbe gibi her gün gelenler var. O tatsız olay geride kaldı. Hepimiz aynı kandanız, inşallah görüşüp bir araya gelinecek ve problemler çözülecek. Baba da olsaydı bunlara üzülürdü. İnşallah zamanla her şey yoluna girecek.

          Cumali Turanbayburt ayrıca Ferdi Tayfur’un çok konuşulan mirasıyla ilgili olarak ise; "Her şey yakında ortaya çıkar, şu kadar tutar ya da bu kadar tutar gibi bir şey diyemem. Tabii bir mal varlığı var" dedi.

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          Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğba Dınız

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          Ferdi Tayfur'un kızı Tuğba Dınız, ablası Nafia Turanbayburt ve diğer kızı Funda Doğrul

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          Erkan Petekkaya

        • 11

          Serkan Kaya

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