Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı

Cumali Turanbayburt, dayısıylakavgalı olan yeğeni Tuğçe Tayfur’a barış çubuğu uzatıp şöyle konuştu: Bu gece sağ olsunlar dostları geldi, yedisini yaptık. Kalabalıktı. Dualarımızı okuduk. Zaten dünyanın her yerinden dua geliyor. Mezarı türbe gibi her gün gelenler var. O tatsız olay geride kaldı. Hepimiz aynı kandanız, inşallah görüşüp bir araya gelinecek ve problemler çözülecek. Baba da olsaydı bunlara üzülürdü. İnşallah zamanla her şey yoluna girecek.

Cumali Turanbayburt ayrıca Ferdi Tayfur’un çok konuşulan mirasıyla ilgili olarak ise; "Her şey yakında ortaya çıkar, şu kadar tutar ya da bu kadar tutar gibi bir şey diyemem. Tabii bir mal varlığı var" dedi.