En iyi 5 Şener Şen filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 11.01.2025 - 09:03 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:03
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Milyarder'den Muhsin Bey'e, Züğürt Ağa'dan Eşkıya'ya 'sinema tarihinin en iyi 5 Şener Şen filmi'ni anlattı...
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