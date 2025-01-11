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        Haberler Yaşam Antioksidan deposu ve bağırsak dostu... Mor lahananın sağlık üzerindeki 7 şaşırtan etkisi!

        Antioksidan deposu ve bağırsak dostu... Mor lahananın sağlık üzerindeki 7 şaşırtan etkisi!

        Mor lahana, yalnızca renkli görünümüyle değil, içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla da bir sağlık hazinesi. İşte bu mucizevi sebzenin bilimsel olarak kanıtlanmış 7 önemli faydası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 11.01.2025 - 07:30
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        • 1

          İnsan sağlığına sunduğu sayısız fayda ile mor lahana, hem besleyici hem de lezzetli bir sebze olarak öne çıkıyor. Peki, mor lahananın sağlık üzerindeki etkilerini biliyor musunuz?

        • 2

          MOR LAHANA: SAĞLIK DOLU 7 ETKİLEYİCİ FAYDA

          Mor lahana, besleyici özellikleri ve çeşitli sağlık yararları ile bilinen bir sebzedir. Bu faydalar arasında inflamasyonu azaltma, daha sağlıklı bir kalp, güçlü kemikler, daha iyi bir bağırsak fonksiyonu ve bazı kanser türlerine yakalanma riskinin düşmesi yer alır.

        • 3

          Mor lahana, brokoli, Brüksel lahanası ve kara lahana gibi besin değeri yüksek sebzeleri içeren Brassica cinsine aittir. Yeşil lahanaya benzer bir tada sahip olsa da, mor lahana, kemiklerin güçlenmesi ve kalp sağlığını iyileştirme gibi faydalarla ilişkili bitki bileşikleri bakımından daha zengindir.

        • 4

          Ayrıca mor lahananın inflamasyonu azaltabileceği ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, çiğ, pişmiş ya da fermente edilmiş olarak tüketilebilen bu sebze, çeşitli yemeklere eklenerek oldukça farklı şekillerde kullanılabilir.

        • 5

          1. GÜÇLÜ BİTKİSEL BİLEŞİKLER İÇERİR

          Mor lahana, hücresel hasara karşı koruma sağlayan antioksidanlar ve diğer faydalı bitkisel bileşikler açısından harika bir kaynaktır. C vitamini, karotenoidler ve flavonoid antioksidanlar (antosiyaninler ve kaempferol gibi) içerir.

        • 6

          Araştırmalar, mor lahananın antioksidan seviyelerinin yeşil lahanaya göre yaklaşık 4,5 kat daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, maliyet başına en yüksek antioksidan seviyesine sahip gıdalardan biridir.

        • 7

          2. İNFLAMASYONLA MÜCADELE EDER

          Mor lahananın, birçok hastalığa katkıda bulunduğu düşünülen inflamasyonla mücadele edebileceği bilinmektedir. Test tüpü ve hayvan çalışmaları, mor lahananın bağırsağı ve diğer dokuları yatıştırıcı etkileri olduğunu göstermiştir.

        • 8

          3. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

          Mor lahana, özellikle ona mor rengini veren antosiyaninler sayesinde kalp sağlığını destekleyebilir. Antosiyanin açısından zengin gıdalar tüketen kadınların, kalp krizi riskini %11-32 oranında azalttığı görülmüştür.

        • 9

          4. KEMİKLERİ GÜÇLENDİREBİLİR

          Mor lahana, kemik sağlığına faydalı C ve K vitaminleri ile kalsiyum, manganez ve çinko gibi mineralleri içerir. C vitamini, kemik oluşumunda önemli bir rol oynarken K vitamini kemiklerin sağlam kalmasına yardımcı olur.

        • 10

          5. BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER

          Mor lahana, bağırsak fonksiyonlarını iyileştirerek sindirimi destekleyebilir. Lif içeriği sayesinde kabızlık riskini azaltır ve bağırsak bakterilerinin beslenmesine yardımcı olur.

        • 11

          6. DİYETE KOLAYCA EKLENEBİLİR

          Çiğ, pişmiş ya da fermente edilmiş olarak tüketilebilen mor lahana, çeşitli yemeklere kolayca eklenebilir. Salatalar, garnitürler ve fermente gıdalar için ideal bir seçenektir.

        • 12

          7. BELİRLİ KANSER TÜRLERİNE KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR

          Mor lahananın, içerdiği sülfür ve antosiyanin bileşikleri sayesinde belirli kanser türlerine karşı koruma sağlayabileceği düşünülmektedir. Araştırmalar, yüksek miktarda lahana tüketenlerin kolon kanseri riskinin %18 daha düşük olduğunu göstermektedir.

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