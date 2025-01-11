Los Angeles yangınından geriye kalanlar
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles şehrinde çıkan tarihî yangın pek çok kayba neden oldu. Yangın sırasında ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler ise felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.
- 1
- 2
- 3
-
- 4
- 5
Amerika'nın Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles Kentinde meydana gelen yangın felaketi 200 bine yakın kişinin tahliye edilmesine neden olurken 10 bine yakın bina ciddi derecede tahrip oldu ve birçoğu kullanılmaz hâle geldi.
- 6
Los Angeles'daki büyük yangında 10 kişiyi hayatını kaybetti.
-
- 7
- 8
Los Angeles ABD'nin en lüks semtlerine ev sahipliği yapan bir şehir olarak ön plana çıkıyor. Yangın nedeniyle ortaya çıkan maddi zararın ise 50 milyar dolardan fazla olduğu belirtildi.
- 9
-
- 10
Yangınla mücadelede en ön safta olan itfaye ekipleri ise bazı bölgelerdeki yangın musluklarının kullanım dışı olması nedeniyle zor anlar yaşadı.
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
Yangının nasıl çıktığı ile ilgili net bir tespitte bulunamayan Los Angeles Polis Teşkilatı, 10 Ocak günü bir şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak şüphelinin yangınla bir bağlantısı olup olmadığı henüz belirlenemedi.
-
- 16
- 17
Los Angeles'ta yangın söndürme çalışmaları sürerken bazı asayiş problemleri de yaşanıyor. Tahliye emri verilen evlerin boşaltılmasını fırsat bilen yağmacı ve hırsızların evlere girdiği bildirildi.
- 18
-
- 19
Los Angeles Polis Teşkilatı ise boşalan evlerin korunması adına gece sokağa çıkma yasağı kararı aldı.
- 20
Devam eden yangınla ilgili açıklama yapan yetkililer 10 Ocak öğle saatleri itibarıyla yangının yalnızca %6'sının kontrol altına alınabildiğini açıkladı.
- 21
-
- 22
Açıklama yapan itfaiye yetkilileri ise gece yarısı başlayacak olan rüzgarın da etkisiyle yangının kontrol altına alınmasının çok zor olacağını bildirdi.
- 23
Los Angeles yangınının tarihte birçok benzeri olmakla birlikte 1660 yılında İstanbul'da yaşanan yangın da benzer bir etkiye neden oldu. Aradan 365 yıl geçmesine rağmen insanların doğayla olan mücadelesinin pek değişmemesi de kayda değer. 1660 yılında yaşanan İstanbul yangını ile ilgili yazılan bir şiir ise şöyle:
Kebeciler hanı dersin bir metîn binâ iken Yandıa
kibrit taşı gibi içi dışı dökülü
Hem içinde bunca bâzirgânları büryân edip
Haykırıp feryâd ederdi her biri eyvâylı