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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: AKOM'dan İstanbul uyarısı! 11 Ocak hava durumu - HABERLER | Son dakika haberleri

        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün; 5 bölgemizde yağış beklenirken, AKOM, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yurt genelinde mevsim normallerinde olan hava sıcaklığı, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ilâ 7 derece azalıyor. İç ve doğu kesimlerde ise sis ile gizli buzlanmaya dikkat! Rüzgarın genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte, illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 06:59 Güncelleme: 11.01.2025 - 06:59
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        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Ege (Afyonkarahisar ve Kütahya hariç), Zonguldak, Bartın, Düzce, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK VAR

        Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), bugünden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

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        İÇ VE DOĞU KESİMDE SİS İLE BUZLANMA UYARISI

        Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

        HAVA SICAKLIĞI 2 BÖLGEDE 3-7 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ilâ 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağını ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 10, Parçalı ve az bulutlu.

        İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gün içinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gün içinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gün içinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE: 7, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

        KIRKLARELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

        DENİZLİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

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        MANİSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

        ADANA: 19, Parçalı ve az bulutlu.

        ANTALYA: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu.

        HATAY: 15, Parçalı ve az bulutlu.

        MERSİN: 19, Parçalı ve az bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve az bulutlu.

        KONYA: 11, Parçalı ve az bulutlu.

        BOLU: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

        ZONGULDAK: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

        SİNOP: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

        AMASYA: 12, Parçalı ve az bulutlu.

        SAMSUN: 17, Parçalı ve az bulutlu.

        TRABZON: 14, Parçalı ve az bulutlu.

        ARTVİN: 12, Parçalı ve az bulutlu.

        ERZURUM: -1, Parçalı ve az bulutlu.

        KARS: -9, Parçalı ve az bulutlu.

        MALATYA: 2, Parçalı ve az bulutlu.

        VAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

        DİYARBAKIR: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu.

        GAZİANTEP: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

        SİİRT: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

        ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

        BU HAFTA BEKLENEN HAVA DURUMU...

        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
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