Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
Gaziantep'te, 70 yaşındaki Garip Koca ile eşi 71 yaşındaki Gülüş Koca, bindikleri traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. Yaşlı çift, olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı
Gaziantep'te acı olay, Araban ilçesinde yaşandı. Garip Koca (70) yönetimindeki traktör, Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDILAR
AA'da yer alan habere göre yaşlı çift traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü ve yanında bulunan eşi Gülüş Koca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.