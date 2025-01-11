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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Yaşlı çift traktör altında can verdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!

        Gaziantep'te, 70 yaşındaki Garip Koca ile eşi 71 yaşındaki Gülüş Koca, bindikleri traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. Yaşlı çift, olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:25
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        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
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        Gaziantep'te acı olay, Araban ilçesinde yaşandı. Garip Koca (70) yönetimindeki traktör, Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDILAR

        AA'da yer alan habere göre yaşlı çift traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü ve yanında bulunan eşi Gülüş Koca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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