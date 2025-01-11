Haftanın Kitapları

HEP SEN KAZAN

(Mehdi Hasan)



Dünyanın dört bir yanında ses getiren gazeteci ve münazara ustası Mehdi Hasan’ın, tartışma ve ikna sanatına dair kapsamlı rehberi Hep Sen Kazan, Boyner Yayınları'ndan çıktı. Mehdi Hasan, antik Yunan’dan modern siyasete uzanan bir perspektifle kaleme aldığı kitapta Aristo, Martin Luther King ve Churchill gibi tarihin büyük hatiplerinin stratejilerini, modern retorik yöntemleriyle harmanlıyor. Tartışmayı demokrasinin can damarı olarak gören Hasan, her okura etkili iletişim ve ikna becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Kitapta, mizahın gücü, hikâye anlatımının etkisi ve duygusal bağ kurmanın ikna üzerindeki rolü gibi konuları ele alan Hasan, etkileyici bir tartışma için hazırlığın önemine dikkat çekiyor. Hep Sen Kazan, yalnızca profesyonel tartışmalar için değil; iş hayatında, günlük iletişimde ve özel yaşamda etkili olmak isteyen herkes için yazılmış bir eser.