Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 25 Kasım 2015'te, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen M.A'yı (50) tabancayla öldürüp kaçan B.A'nın (46) yakalanması için arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı.

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ÖZEL EKİP KURULDU AA ve İHA'da yer alan habere göre Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, zanlının, memleketi Rize'de sahte kimlik kullanarak yaşayabileceği ihtimali üzerine yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekipler, 20 Aralık 2024'te Rize'de kapsamlı saha çalışmaları başlattı.

ÇANAKKALE'NİN KÖYÜNDE BULUNDU Ekipler, Rize'de yaptıkları çalışma ve teknik takip kapsamında zanlının Çanakkale'nin merkeze bağlı Yağcılar köyünde oturan yakınlarının yanında barındığını tespit etti.

POLİSE TESLİM OLDU B.A. köy evine düzenlenen operasyonda polise teslim oldu. Zanlının kaldığı evde yapılan aramada 2 dürbün, av tüfeği, çok sayıda fişek ile kardeşlerine ait 2 kimlik ele geçirildi. ZANLI OBJEKTİFLERE GÜLÜMSEDİ 9 yıldır açık olan cinayet dosyası, polis ekiplerinin başarılı çalışmaları ile kapatıldı. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Katil zanlısının objektife gülümsemesi dikkat çekti.