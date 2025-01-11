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        Haberler Gündem Güncel DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret edecek - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor

        DEM Parti heyeti, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:33
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        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
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        DEM Parti'nin görüşme trafiği devam ediyor. Partiden geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, bugün Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde ve yarın da Figen Yüksekdağ'ın Kandıra Cezaevi'nde ziyaret edileceği kaydedildi.

        Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın yer aldığı DEM Parti heyeti, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ediyor.

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