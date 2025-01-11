DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
DEM Parti heyeti, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ediyor
Giriş: 11.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:33
DEM Parti'nin görüşme trafiği devam ediyor. Partiden geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, bugün Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde ve yarın da Figen Yüksekdağ'ın Kandıra Cezaevi'nde ziyaret edileceği kaydedildi.
Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın yer aldığı DEM Parti heyeti, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ediyor.
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