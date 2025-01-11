Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!

Ankara'nın Mamak ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait zift yüklü kamyon, Mamak Belediyesi'ne ait park halindeki kamyonete çarpıp, devrildi. Üzerine zift dökülen kamyonetteki 3 belediye personeli, hayatını kaybetti.

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DHA'nın haberine göre kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yaver Erdağı yönetimindeki zift yüklü kamyon, virajda kontrolden çıktı.

Kamyon, bölgede denetim için bulunan Mamak Belediyesi'ne ait Ese Güner yönetimindeki kamyonete çarptı. Kamyon, içinde 3 kişi bulunan kamyonetle birlikte sürüklenerek devrildi. Kamyonun kasasında bulunan ziftin bir bölümü kamyonetin üzerine devrildi.

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İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen kamyonetteki Mamak Belediyesi personeli Emrah Soylu ile Mustafa Ali Köksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Ese Güner de ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Ese Güner, burada hayatını kaybetti.

"ÇOK ACI BİR OLAY"

İnceleme sonrası cansız bedenler, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Yaver Erdağı, polis tarafından gözaltına alındı. Yaver Erdağı'ya, daha önce 1 kez alkollü araç kullanmak, 4 kez de hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza uygulandığı öğrenildi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de kaza yerinde inceleme yaptı. Başkan Şahin, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Çok acı bir olay. Kazada zift yüklü, Ankara Büyükşehir Belediyemize ait kamyon, virajı alamıyor, aracı altına alıyor. 27 metre buraya kadar altına alıyor. 2'si olay yerinde, 1'si hastanede hayatını kaybediyor. Çok üzgünüz" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.