Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın Yunan Adaları tatili
Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Bodrum Yalıkavak Marina'da görüntülendi. Yunan Adaları'nda tatil yapacak olan âşıklar, lüks teknelerine ulaşmak için bota bindi
Giriş: 10.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:57
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Bodrum Yalıkavak Marina'da objektiflere yansıdı.
Yunan Adaları'nda tatil yapacak olan âşıklar, lüks teknelerine ulaşmak için arkadaşlarıyla birlikte bota bindi.
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