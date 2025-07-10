Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu! - Chobani'nin sahibi kim? Hamdi Ulukaya kimdir? - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu! - Chobani'nin sahibi kim? Hamdi Ulukaya kimdir? - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

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"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.