Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Giriş: 10.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:42
Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."
İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ