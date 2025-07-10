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        Haberler Magazin Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi

        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi

        Oyuncu Müjde Uzman, bahçesinde sokak kedilerini beslediği gerekçesiyle CİMER'e şikâyet edildi. Uzman; "Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak. İnanılmaz gerçekten" şeklinde tepkisini gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:19
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        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
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        Ünlü oyuncu Müjde Uzman, evinin bahçesinde sokak hayvanlarını beslemesi nedeniyle komşuları tarafından CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikâyet edildi. Uzman, kapısına veteriner ve zabıta ekiplerinin geldiğini duyurdu.

        "Hayatımda ilk defa CİMER'e şikâyet edildim" diyen Müjde Uzman, şunları söyledi: Sebep; kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek. Tertemiz, kontrollü alanda. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma. Neymiş; kediler pisliyormuş komşu bahçelere. Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü! Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi, köpek, kuşun kakasını çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun! Ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular, ya da tabii ki en basiti silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine, suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikâyet oluşturuyorsun. İşsizlik, güçsüzlük. Elini taşın altına sokmamak, kendinden başka hiçbir şeyi, hiçbir canlıyı düşünmemek. Üstelik korkaklık, benimle yüz yüze de konuşmuyor. Yine üşenmemiş foto falan çekip atmış. Benim bahçem tertemiz, her gün mesai ayırıp elimi kirletip temizliyorum, siliyorum. Sokakta, benim olmayan yerde görünce de çöp, kaka vesaire, topluyorum ben. Ne yapsaydım; yapan hayvanı tespit edip nereden yemek yediğini bulup, rastgele birini mi suçlasaydım yoksa? Ekonomisi, sağlığı, hali vakti yerinde, bahçeli villada oturan insan bu. Apartmanda yaşa o zaman. Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak.. İnanılmaz gerçekten. Gelen ekip gayet kibardı. Veteriner bile dedi ki; "Ben de 9 kedi besliyorum, anlıyorum."

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        Müjde Uzman, sözlerini şöyle tamamladı; "Tahmin ettiğim şikâyet edenin evi çok uzun süre boş kalmıştı, yine veteriner dedi ki orayı belki hayvanlar toprak var diye tuvalet bellediler. Olabilir. Artı 8 sokak aşağıdan bir kedi de geliyor olabilir. Ki kedi dediğin bazı insanların aksine asla ama asla üzerini kapatmadan ihtiyacını gidermez, ortalık yere yapmaz. Bizzat konuşmadan, insan gibi çözüm aramadan çocuk gibi şikâyet etmek gerçekten vicdana da olgunluğa da sığmayan, şımarıkça hareketler. Mesela diğer komşum gelip desteğini iletti sağ olsun. "Ev ve bahçe şartları aynı, ben de yaşıyorum bunu ne var, bahçedeyiz gayet normal" dedi. Dışarıda beslesek kapları atıyorlar, ona da laf eden var, ki ben dışarıları da abuk sabuk tipler laf etmesin diye temizliyorum. Dedim en azından burada kendi sorumluluk alanımda kapları yıkadığım, temizlediğim, kimseye görüntü olarak da zarar vermeyen yerde besliyorum. Kakası bir zahmet benim suçum değil! Yapacaklar elbet kalan azıcık toprak alana. Her yer beton. Yeşillik bir yerde yaşama lüksün varsa, doğayla ve diğer canlılarla da bu alanı paylaştığını bilerek ve sorumluluğu alarak, gerekirse biraz sıkıntıya girerek yaşamak zorunda olduğunu da bileceksin!"

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        #Müjde Uzman

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