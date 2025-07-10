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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İletişim Başkanlığı'nda devir teslim | Son dakika haberleri

        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim

        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Burhanettin Duran, görevi Fahrettin Altun'dan devraldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:37
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        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini Fahrettin Altun'dan devralan Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, onun vizyonu çerçevesinde yapacağımız bütün bu çalışmaların milletimizin ve devletimizin menfaatlerini önceleyeceğinden hiç kimsenin sıkıntısı olmasın, herkes buna inansın." dedi.

        AA'da yer alan habere göre Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

        Emeklerinden dolayı Fahrettin Altun'a teşekkür eden Duran, görevi Altun'dan devralmanın kendisi için apayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçtiği çok kritik dönemlerde hem duygu hem fikir birlikteliği açısından Altun ile çok şey paylaştıklarını belirten Duran, "Akademiden düşünce kuruluşuna, devlet kurumlarına kadar bulunduğumuz görevlerde hem dostluğumuzu hem bu Türkiye Yüzyılı vizyonuna dair çalışmaları birlikte yapma fırsatı bulduk. Bugün kendisinden bu görevi devralmak nasip oldu. 7 yıl boyunca bu kurumun kurucu başkanı olarak çok hizmet etti. Standartları, çıtayı yükseğe koydu." şeklinde konuştu.

        "ULUSAL İLETİŞİM MODELİ SÜRDÜRÜLECEK"

        İletişim Başkanlığında güzel bir ekip olduğunu ve tempolu bir çalışma olacağına inandığını ifade eden Duran, şunları söyledi:

        "Baktığımızda hem Türkiye'nin müessir bir güç olarak uluslararası itibarının daha da yükseltilmesi hem de yumuşak gücünden, dijital alandaki yatırımlarına kadar birçok konuda ortaya güzel şeyler koyuldu. Bunların devam etmesi ve Fahrettin Bey'in oluşturduğu bu yeni nesil ulusal iletişim modelinin etkin bir şekilde sürdürülmesi, yapacağımız çalışmalar arasında yer alacak."

        İletişim Başkanlığının ülkenin stratejik kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Duran, dezenformasyonla mücadele ve kamu diplomasisi konularının bu kurumun önemli stratejik katkılar verdiği konular olduğunu dile getirdi.

        Devlette devamlılığın esas olduğunu, bayrağı daha ileriye taşımaya çalışacaklarını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

        "Hakikati merkeze alan bir anlayışla içeride güveni, refahı, huzuru, dışarıda ülkemizin itibarı ve etkisini tahkim etmek için çaba sarf edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, onun vizyonu çerçevesinde yapacağımız bütün bu çalışmaların, milletimizin ve devletimizin menfaatlerini önceleyeceğinden hiç kimsenin sıkıntısı olmasın, herkes buna inansın. Türkiye Yüzyılı vizyonu olarak baktığımızda bizim ekonomik kalkınma ve siyasi istikrarın yanı sıra değerlerimizin, tarihimizin ve misyonumuzun küresel ölçekte yeniden inşa edildiği bir dönemden bahsetmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye farklı bir noktada, artık yön belirleyen bir ülke konumuna geldi. Bu büyük yürüyüşte kamu diplomasi ve stratejik iletişim ülkemizin uluslararası alanındaki görünürlülüğünü ve etkisini artırmada çok kritik roller üstlendi. Amacımız bunu daha da pekiştirmek daha da güçlendirmeye gayret etmek."

        "KAMU DİPLOMASİSİNİ ÖNEMLİ BİR ALAN OLARAK GÖRÜYORUZ"

        "Dünya beşten büyüktür" ilkesinin bugün dünyada sadece devlet adamlarının değil, halkların da dikkat kesildiği önemli bir vizyon olduğuna dikkati çeken Duran, "Yumuşak gücümüzü, kültürümüzü, sanatımızı, insani duruşumuzu dijital çağın gerçekleriyle buluşturmak durumundayız. Burada kamu diplomasisini önemli bir alan olarak görüyoruz. Yerli ve milli duruşumuzun küresel dille buluşacağı bir formülle yürüyoruz, ona devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        Duran, "Türkiye markasının önemine değinerek, bu alandaki çalışmaların da artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.

        ALTUN, MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

        Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına atanan Fahrettin Altun ise 7 yıl önce kendisine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

        Mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Altun, görevi devrettiği Duran ile çalışma arkadaşlığının yanında gerçekten çok kıymetli bir dostluk ve kardeşlik hukuklarının olduğunu söyledi.

        Birbirlerinden bugüne kadar çok şey öğrendiklerini dile getiren Altun, "En çok da ben kendisinden öğrendim. Cumhurbaşkanı'mızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde de yine omuz omuza beraber varlık gösterdik. Şimdi görevi ben kendisine teslim ediyorum. Cenabıallah'tan üstün muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

        Altun, bugüne kadar ne yaptılarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığı imkanlar ve destek sayesinde yapabildiklerini aktardı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine destek olduğunun, vizyon koyduğunun, istikamet tayin ettiğinin altını çizen Altun, "Kendisine müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ben huzurlarınızda bütün mesai arkadaşlarıma, bütün çalışanlarımıza yönetici arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        İletişim Başkanlığı çalışanlarının ülkenin yaşadığı sıkıntılarda, krizlerde, afetlerde mesai kavramı gözetmeden çok ciddi fedakarlıklarla gayret sarf ettiklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

        "Onların gayretleri olmasaydı Türkiye İletişim Modeli'nin inşası noktasında yaptıklarımızı yapamazdık. İçinde yaşadığımız şu hakikat ötesi çağda hakikat mücadelesi veren hakikat neferleri olarak faaliyet gösteren sizlere medya mensuplarımıza da çok teşekkür ediyorum. 7 yıllık çalışma hayatımız süresince medya mensuplarının haklarının iyileştirilmesi için çok ciddi gayret sarf ettik. Hakikat nöbetine olan inancımız dolayısıyla bunu yaptık. Diğer taraftan Anadolu Ajansının, TRT'nin, Basın İlan Kurumunun çok kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle de çok yakın ilişki ve işbirliği içerisinde çalıştık. Onlar da Türkiye İletişim Modeli'nin inşası noktasında çok önemli çalışmalar yaptılar. Son olarak tabii ki aileme, eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum."

        Devir teslim törenine, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş ile bazı bürokratlar ve İletişim Başkanlığı çalışanları katıldı.

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