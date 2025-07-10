Galatasaray'a kötü haber: Victor Osimhen transferinde görüşmeler askıya alındı!
Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek adına yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen transferi için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray ile görüşmeleri askıya aldı. İşte detaylar...
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Victor Osimhen için tüm şartları zorlayan Galatasaray oyuncunun kalıcı transferi için golcü ismi ikna etmişti.
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Önceki gün Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu özel bir uçakla İtalya'ya giderken İtalyan kulübü Napoli ile bonservis görüşmelerine resmen başlamıştı.
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Yapılan pazarlıklar sonucunda Galatasaray, Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etmişti.
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Sarı-kırmızılılar ödemeyi taksitler halinde yapmak isterken bu kez de Napoli kulübü banka teminatı istedi.
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TRANSFER GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINDI!
Napoli, Osimhen'in transferi için Galatasaray ile olan görüşmeleri durdurdu. Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli'ye gerekli teminatları sunmadığı için anlaşma beklemeye alındı.
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Sürecin askıya alınmasının nedeni olarak Galatasaray'ın, transferin gerçekleşmesi için gerekli olan mali teminatları Napoli'ye sunamaması gösterildi.
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METİN ÖZTÜRK: 48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLÜR
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk geçtiğimiz günlerde “Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Victor Osimhen ile ilgili gerekli teklifleri Napoli'ye yaptık. Zaten bu iş 48 saat içinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır” ifadelerini kullanmıştı.
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Galatasaray formasını 41 resmi maçta giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asist yapmıştı.