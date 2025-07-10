Galatasaray'a kötü haber: Victor Osimhen transferinde görüşmeler askıya alındı!

METİN ÖZTÜRK: 48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLÜR

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk geçtiğimiz günlerde “Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Victor Osimhen ile ilgili gerekli teklifleri Napoli'ye yaptık. Zaten bu iş 48 saat içinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır” ifadelerini kullanmıştı.