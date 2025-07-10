Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
Fenerbahçe transferde rotasını Fransa'nın başkenti Paris'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerden en az birini Portekiz'de yapılacak sezon öncesi kampa yetiştirmeyi hedefliyor.
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Fenerbahçe gözler Fransa’nın başkenti Paris’e çevrildi.
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Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istiyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho, yeni yapılanmada bu iki yıldızın, takımın oyun planında kilit rol oynayacağını vurguladı.
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Portekizli hocanın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, iki ismi de takıma kazandırmak için Fransız devi ile anlaşmaya vardı.
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Oyuncularla da masaya oturan yetkililer, kısa sürede işlemleri tamamlamak istiyor.
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Sarı-lacivertliler, Marco Asensio'dan gelecek cevabı bekliyor.
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Ancak Asensio’ya sadece Fenerbahçe değil, Avrupa’dan Inter gibi devler de talip.
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Buna rağmen yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun tercihini İstanbul’dan yana kullanmasını umuyor.
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Diğer yandan savunmadaki lider adaylarından Milan Skriniar için de son görüşmeler yapılacak.
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Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Slovak stoperin kararını kısa süre içinde vermesini istedi.
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Sarı-lacivertliler, iki oyuncudan en az birini Portekiz’de yapılacak sezon öncesi kampa yetiştirmeyi hedefliyor.
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Fenerbahçe transferde vites yükseltirken, Paris’ten gelecek haberler camianın transfer gündemini belirleyecek.
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