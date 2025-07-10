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        Haberler Sağlık İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği - Haberler | Sağlık Haberleri

        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği

        Türkiye'de 12 milyon kişiyi hedef alan diyabetin tedavisiyle ilgili araştırmalar için önemli bir işbirliğine imza atıldı. Türkiye Diyabet Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz'ın hayata geçirdiği Acıbadem Üniversitesi Diyabet Araştırma ve Uygulamaları Merkezi ile ABD'de diyabet alanında ilk 5 merkez arasında yer alan California Üniversitesi San Fransisco Kampüsü diyabet teknolojileri ve vakalar konusunda birlikte çalışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 12:44 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:26
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        Kronik hastalıklar denince akla ilk gelenlerden olan diyabetin son yıllardaki Türkiye’deki artış hızı ürkütücü boyutlara ulaştı. Diyabetin Avrupa’da en hızlı seyrettiği 5. ülke de Türkiye’de oldu. Milyonlarca çocuk ve erişkin bireyi tehdit eden diyabetin tedavisindeki teknolojik gelişmelerse yüz güldürüyor. Yapay zeka mucizesi sensörler hastaları büyük insülim pompası kullanmaktan kurtarıyor. Yapay zeka teknolojisinin 5 yıl gibi bir sürede diyabet hastalarına sunduğu mini sensörler, hastanın gece uykusunda bile hipoglisemi atağı yaşamasını engelliyor.

        ATAŞEHİR-CALİFORNİA HATTINDA DİYABET ARAŞTIRMASI

        Diyabet tedavisinde yapay zeka ürünü yapay pankreanslar tıpkı insan pankreansı gibi çalışıyor. Şimdi hastalığın tedavisiyle ilgili yeni çalışmalarsa kök hücre tedavilerine yoğunlaştı. Bu tedavileri geliştirmek için çalışan merkezlerse diyabet tedavisinde belkide çığı açacak araştırmalar üzerinde çalışıyorlar. ABD’de uzun yıllardır yapay pancreas projesinin başında olan Türk Bilim İnsanı Eda Cengiz diyabete dair birikimlerini şimdi Prof. Dr. Temel Yılmaz’ın kurduğu Acıbadem Üniversitesi Diyabet Araştırma ve Uygulamaları Merkezi ile paylaşacak.

        YAPAY ZEKA TIPTA EN HIZLI DİYABETTE YÜZ GÜLDÜRDÜ

        Türkiye’de diyabete ömrünü adayan Prof. Dr. Temel Yılmaz yakın gelecekte yapay pancreas işlevi gören mini sensörlerin yakın gelecekte daha da küçüleceğini söyleyerek şunları aktardı: Diyabette tedavilere artık yapay pankreanslar da girdi. Yıllar önce düşündüğümüz hayal ettiğimiz şuydu. Diyabetli hasta normal yemeğini yesin içsin ama ne insülinle uğraşsın ne de kan şekeri ölçmek ile ilgilensin. Artık bu kontrolleri hastanın koluna yapıştırılan küçük sensörler yapıyor. Cihazlar şeker düşmeden haber verdiği gibi şeker düşmesin diye insülin iletiminin hızını da yavaşlatarak engelleyici sistemi ortaya koyuyor. Bu teknolojilerden sonra çok daha küçük sistemler gelecek. Bir süre sonra dünyada şeker ölçüm cihazlarının yerini daha mini cihazlar, insülin kalemlerin yerini mikro pompaları alacak"

        ABD’DE YAPAY PANKREAS PROJESİNİN BAŞINDAKİ TÜRK

        Peki Türkiye-ABD hattında gerçekleşen diyabet iş birliğinde iki merkez nasıl çalışacak? Prof.Dr. Yılmaz Eda Cengiz ile yaptıkları iş birliğine dair şu bilgileri paylaştı: “İki merkezin hasta deneyimleri, olgu takipleriyle beraber projeler oluşturmak ortak çalışmalar yapmak temel hedefimiz olacak. İki merkezin çalışma ekipleri Türkiye ve California ziyaretlerinde bulunacak.”

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