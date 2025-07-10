Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay'dan acı haber geldi. Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Rüçhan Çamay ve yönetmen - senarist eşi Turgut Demirağ

REKLAM advertisement1

Rüçhan Çamay’ın kızı Melike Demirağ, yaptığı açıklamayla üzücü haberi; "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek" sözleriyle duyurdu.

Melike Demirağ ve annesi Rüçhan Çamay

Erol Evgin, Rüçhan Çamay'ın vefatının ardından üzüntüsünü "Gençlik yıllarımızın efsanevi caz sanatçısı Rüçhan Çamay'a, Allah'tan rahmet; sevgili kızı Melike Demirağ'a, ailesine ve müzik dünyasına başsağlığı diliyorum. Sesi, sanatı, güzelliği, tavrı ve edasıyla eşsiz Rüçhan Çamay'ı hiç unutmayacağız. Kaybına çok üzüldüm. Nurlar içinde olsun, ışıklar içinde uyusun" sözleriyle ifade etti.

RÜÇHAN ÇAMAY HAKKINDA

Rüçhan Çamay, 30 Mayıs 1931'de İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Mebrure Hanım (Hasekin), babası Asım Bey'dir (Çamay). Annesi ve babası o henüz bir yaşındayken ayrıldı.

Çocukluğunda bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Türkiye'nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak çalışan annesi tarafından Ankara'da büyütüldü. Müzik yeteneğini, müzik öğretmeni Celal İnce fark etti.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Piyano ve Şan Bölümlerinde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi. Rüçhan Çamay; 'Aşk ve Kin', 'Zorla Evlendik', Yuvamı Yıkamazsın' ve İstanbul Geceleri' adlı sinema filminde oyunculuk yapmıştı. CENAZESİ, CUMA GÜNÜ DEFNEDİLECEK Rüçhan Çamay'ın cenazesi, 11 Temmuz Cuma günü Zincirlikuyu Camii'sinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Fotoğraflar: DepoPhotos, Instagram