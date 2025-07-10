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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı | Son dakika haberleri

        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında adli kontrolle serbest kalan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:11
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        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
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        İçişleri Bakanlığı, "irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında konutu terk etmeme adli kontrol kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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