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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Karabük'te 20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncu yakalandı | Son dakika haberleri

        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncu yakalandı!

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzü kar maskeli 3 kişinin iş merkezinde bulunan kuyumcuyu soyup, 20 kilo altınla kaçmasının ardından dün akşam başlatılan operasyon zanlıların yakalanmasıyla sona erdi. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Sabah saat: 09.00 sıralarında, metruk bir binada, İsmet Paşa Mahallesi'nde kullanılmayan bir evde şüphelileri yakaladık. Hem altınlar hem silahlar hem de şüpheliler ele geçirildi. Bir de bu 3 şüpheliyle birlikte gözcülük yaptığını değerlendiğimiz bir kişi de dün gece gözaltına alındı" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:32
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        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
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        Karabük'te olay, dün saat: 17.40 sıralarında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi, Sadri Artunç Caddesi üzerindeki Ata İş Merkezi’nde meydana geldi.

        20 KİLO ALTINI ALIP KAÇTILAR

        DHA ve İHA'daki habere göre yüzünde kar maskesi olan 3 kişi, ellerindeki tabancayla iş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek, 20 kilograma yakın altını çalarak kaçtı. Soygun ve soyguncuların sokakta koşarak kaçmaları, kameraya yansıdı.

        KONTROL NOKTALARI KURULDU

        Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kentin giriş- çıkışlarında kontrol noktaları kurdu. Karabük Valisi Mustafa Yavuz da soygunun olduğu ilçeye gelerek görevlilerden bilgi aldı.

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        VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz.
        Karabük Valisi Mustafa Yavuz.

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yaptığı şunları söyledi: "Olayın gerçekleştiği andan itibaren Emniyet ve jandarma ekiplerimiz koordineli biçimde çalışmaya başladı. Altınların bir kısmı çanta içinde geri kalan kısmı da dere kenarında dökülmüş halde açıkta buldular. Ayrıca olayda kullanılan iki silah da ele geçirildi.

        "ÜÇ ŞÜPHELİ BİR GÖZCÜ GÖZALTINDA"

        Sabaha kadar şüphelileri arama çalışması devam etti. Sabah saat: 09.00 sıralarında, metruk bir binada, İsmet Paşa Mahallesi'nde kullanılmayan bir evde şüphelileri yakaladık. Hem altınlar hem silahlar hem de şüpheliler ele geçirildi. Bir de bu 3 şüpheliyle birlikte gözcülük yaptığını değerlendiğimiz bir kişi de dün gece gözaltına alındı. Bu aşamadan sonra zanlıların adalete teslim edilmesi süreci var.

        "ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ KARDEŞ"

        Şüphelilerin yaşları genç. Birisi 2004 doğumlu, diğeri 2006 doğumlu. Zaten ikisi kardeş. Şüphelilerin ikamet ve bağlantılarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor."

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