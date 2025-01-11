Uruguay'ın eski lideri Mujica: Dürüst olmak gerekirse ölüyorum

Uruguay tarihine damga vuran isimlerin en önde gelenlerinden olan eski devlet başkanı Mujica, yemek borusundaki kanserinin karaciğerine de sıçradığını ve daha fazla tedavi görmek istemeyerek köpeğinin yanına gömülmek istediğini açıkladı.

Mujica, son röportajı olacağını söylediği Uruguay'daki haftalık haber dergisi Busqueda'ya verdiği demeçte 'ölüme mahkum' olduğunu söyledi.

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"Benim dönemim sona erdi"

Küçük bir Güney Amerika ülkesi olan Uruguay'ı 2010-2015 yılları arasında yöneten eski lider, "Dürüst olmak gerekirse ölüyorum" dedi.

"Tek istediğim beni rahat bırakmaları. Benden daha fazla röportaj ya da başka bir şey istemesinler. Benim dönemim sona erdi."

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Hem hayranları hem de aleyhtarları arasında "Pepe" Mujica olarak tanınan Uruguay'ın halktan gelen eski Devlet Başkanı, siyasete ilk olarak Küba devriminden ilham alan Marksist militan grup Tupamaros'un lideri olarak atıldı.

Daha sonra Uruguay'ın 40. Devlet Başkanı olarak ülkesini Latin Amerika'nın en sağlıklı ve sosyal açıdan en liberal demokrasilerinden birine dönüştürerek kürtajı, eşcinsel evliliği ve marihuanayı yasallaştırdı. Solcu bir ikon olarak, küçük bir çiftlik evinde yaşamak için başkanlık sarayından kaçındı ve maaşının çoğunu hayır kurumlarına bağışlayarak küresel bir hayranlık uyandırdı.

89 yaşındaki Mujica ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında doktorların yemek borusunda kanserli bir tümör bulduğunu açıkladı. Radyoterapi tedavisine başlandı ancak eylül ayında Mujica'nın doktorları yemek borusu kanserinin remisyona girdiğini söyledi.

Hastayken bile desteklediği aday seçildi Radyasyon onu zayıf düşürmüş ve neredeyse yemek yiyemez hale getirmiş olsa da Mujica geçtiğimiz sonbaharda yeniden siyaset sahnesine çıktı ve ulusal seçimlerde sol koalisyonu Geniş Cephe için kampanya yürüttü. REKLAM Mujicas'ın tercih ettiği aday ve himayesindeki Yamandú Orsi, geçtiğimiz kasım ayında başkanlık oylamasını kazandı ve 1 Mart'ta göreve başlayacak. Busqueda ile yaptığı röportajda Mujica, otoimmün hastalığı, şiddetli böbrek hastalığı ve altta yatan diğer tıbbi sorunların, tıbbi testlerin kanserinin geri döndüğünü ve metastaz yaptığını göstermesinin ardından tedaviye devam etmeme kararına yol açtığını söyledi. "Ben yaşlı bir adamım ve iki kronik hastalığım olduğu için vücudum bunu kaldıramıyor" dedi. Mujicas'ın kişisel doktoru Raquel Pannone bir basın toplantısı düzenleyerek eski başkanın sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Pannone, Mujicas'ın çeşitli hastalıkları göz önüne alındığında kanser için tedavi seçeneklerinin en başından beri sınırlı olduğunu söyledi. Mujica'nın prognozu hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi reddeden Pannone, "Bu şekilde devam etmeli ve mümkün olduğunca sakin olmalı" dedi. Pannone, solcu liderin günlük yaşamında ya da ağrı seviyelerinde bir değişiklik olmadığını bildirdi. REKLAM Mujica 2020'de Senato'dan ayrıldığında görünürde siyasetten emekli olmuş olsa da, Geniş Cephe'de güçlü bir figür olmaya devam etti. Ülke tarihinin en popüler siyasetçilerinden biri. Mujica Busqueda'ya hayatının "son aşamasını" başkent Montevideo'nun eteklerinde bulunan ve on yıllardır eşiyle birlikte krizantem yetiştirdiği çiftliğine adayacağını söyledi. "İstediğim şey yurttaşlarıma veda etmek" Aralarında Latin Amerika'nın dört bir yanından solcu okurların da bulunduğu destekçileri sosyal medyada cesaretlendirici mesajlar paylaştı. "Hayat güzel bir macera ve bir mucizedir. Mutluluğa değil zenginliğe çok fazla odaklanmış durumdayız. Sadece bir şeyler yapmaya odaklanıyoruz ve siz farkına bile varmadan hayat yanınızdan geçip gidiyor." Gerilla liderinden devlet liderine 2009 yılında Devlet Başkanı seçilen Mujica, 1960 ve 1970’li yıllarını, Uruguay’ın Küba devriminin etkisi altındaki gerilla grubu Tupamaros’un saflarında yer alarak geçirmişti. Altı kez vuruldu ve 14 yılını cezaevlerinde geçirdi. Tutukluluk süresinin önemli bir bölümü çok zor koşullar ve tecrit altında geçti. Uruguay’ın demokrasiye döndüğü 1985 yılındaysa serbest bırakıldı. Devlet başkanı seçildikten sonra 12 bin dolarlık aylık maaşının yüzde 90'ını her ay bağışladı. Bu da onu dünyanın en yoksul devlet başkanlarından biri yaptı. Mujica, dünya liderlerinin çoğunu, büyümeye tüketimle ulaşılabileceğine inanma körlüğü içinde olmakla suçluyor. Jose Mujica'ya göre bu anlayış dünyanın sonunu getiriyor.