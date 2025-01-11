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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zem zem suyunu musluk suyuyla karıştırıp çoğaltmış! Zem zem suyuna aroma da koymuş! | Son dakika haberleri

        Zem zem suyunu musluk suyuyla karıştırıp çoğaltmış! Zem zem suyuna aroma da koymuş!

        Adana'da, depoda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesine ilişkin Mehmet Bilal Ç., gözaltına alındı. Şüphelinin, Mekke'den TIR'larla gelen zemzem sularını musluk suyuyla karıştırarak çoğalttığı ve anlaşılmaması için suya aroma koyduğu öğrenildi. Zem zem suyunun TIR'larla İstanbul'a gönderildiği belirtildi. Mehmet Bilal Ç. ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim. Türkiye'deki zemzem sularının neredeyse tamamını ben yaptım. Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:19
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        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
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        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ocak'ta Seyhan'a bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki depoya düzenlediği operasyonda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesiyle ilgili Mehmet Bilal Ç'yi gözaltına aldı.

        "RAĞBET VARDI KAZANCA ÇEVİRDİM"

        DHA'daki habere göre Mehmet Bilal Ç., ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim.

        TÜM YURDA MUSLUK SUYUNU SATMIŞ

        Türkiye'deki zemzem sularının neredeyse tamamını ben yaptım. Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi" dedi.

        SUYA AROMA DA KOYMUŞLAR

        AA'da yer alan habere göre polis, anlaşılmaması için suya aroma koyan şüphelinin, günlük 20 ton üretim kapasitesi bulunduğunu belirledi.

        TIR'LARLA İSTANBUL'A GÖNDERMİŞ

        Şüphelinin sahte zemzem sularını TIR'larla İstanbul'a gönderdiği, buradan da Türkiye'nin çok sayıda şehrine dağıtıldığı tespit edildi.

        SAHTE ZEM ZEM SULARI İMHA EDİLDİ

        İnceleme için örnek alınan sahte zemzem suları, daha sonra olay yerinde imha edildi.

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        ZEM ZEM SUYUNU MUSLUK SUYU İLE KARIŞTIRIP ÇOĞALTMIŞ

        Zanlının emniyetteki ifadesinde, yaklaşık 4-5 aydır bu işi yaptığını, Mekke'den TIR'larla gelen zemzem sularını musluk suyuyla karıştırarak çoğalttığını, piyasaya sürdüğü zemzem suyunun sahte olduğunu düşünmediğini söylediği öğrenildi.

        SEYHAN BELEDİYESİ DEPOYU MÜHÜRLEDİ

        Akkapı Mahallesi'ndeki depoya 9 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmişti.

        Yapılan işlemlerin ardından depo, Seyhan Belediyesi ekiplerince mühürlenmişti.

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        #adana
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