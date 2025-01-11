Musrati'de opsiyon freni
Beşiktaş'ta Musrati'nin Al-Fateh'e transferi opsiyon maddesine revize gelmemesi nedeniyle durmuş durumda
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Seçim öncesinde Beşiktaş'ın eski başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fateh, siyah-beyazlılardan Musrati'ye talip olduğunu duyurmuştu.
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Arabistan ekibinin teklifinin detayları belli olurken 28 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro kümede kalınırsa zorunlu satın alma opsiyonu ve 2 milyon Euro da bonus önerildi.
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Ancak Suudi Ligi'nde son sırada yer alan Al-Fateh'in bu teklifine yeni başkan Serdal Adalı sıcak bakmadı.
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Adalı, özellikle "kümede kalınırsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girer" maddesinin kalkmasını isterken Arap ekibinden ise buna dair henüz bir revize gelmedi.
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Beşiktaş yönetimi, istediği verimi şu ana kadar alamasa da kulübün rekor transferi olan 11 milyon Euro'luk Musrati'nin çok düşük ücretlerle ayrılığına izin vermeyecek.
Arabistan ekibinin teklifi yenilemesi halinde konu tekrar masaya yatırılacak.