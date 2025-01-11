Skriniar'da üst limit 3 milyon euro

Takım içindeki dengeleri bozmak istemeyen yönetim, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’nın maaşlarını da düşünerek hareket ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Skrinar’ı çok istese de kulübün menfaatlerinin daha önemli olduğunu vurguluyor.