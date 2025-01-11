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        Haberler Magazin Edip Akbayram'ın sevenleri hastaneye akın ediyor - Magazin habetrleri

        Sevenleri, hastaneye akın ediyor

        Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Sanatçının sevenleri, hastaneye akın ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:28
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        Edip Akbayram nöbeti
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        Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Dün ameliyat olan Akbayram yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.

        Ailesinden ilk açıklama
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        Sevenleri, hastaneye giderek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi alırken ailesine destek veriyor.

        Ferhat Göçer: Hepimize geçmiş olsun. Edip Akbayram sanatçı kişiliğiyle Türkiye'nin en sevilen üstatlarından, kıymetli büyüklerinden biri Yaklaşık 10 günlük süreçte bizi çok üzdü. Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Bir ameliyat olması söz konusu, iç kanamanın devam ettiği için. Bende şimdi içerdeki arkadaşlarla bir istişare yapacağım. Hekim arkadaşlar Türkiye'nin önemli hekimleri. Bu açıdan güvenli ellerde olduğuna eminiz. Ailesi şu anda endişeyle, kaygıyla içerden gelecek haberi bekliyor. Hepimize geçmiş olsun.

        Nükhet Duru: Ameliyattan çok başarılı bir şekilde çıkmış. İç kanama durumunu toparlamışlar. Bizim canımız, ciğerimiz Edip Akbayram, 48 saat dikkatle yoğun bakımda kalacak. Ondan sonra inşallah yine kavuşacağız. Çok uzun yıllar dostluk var geride. Her gün birbirimizi arayıp soramıyoruz ama kalplerdeki yer değişmiyor.

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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Doktorlar, 'Şu anda olabileceği en iyi durumda, İyiye gidiyor' dedi. Bu bizi çok mutlu etti. 48 saat çok önemli. Hepimiz Edip ağabey için dua etmeliyiz.

        Eski Milletvekili Gürsel Tekin: Edip Akbayram hepimizin ağabeyi. Onun türküleriyle, şarkılarıyla büyüdük. Özelde bir dostluğumuz var Edip abiyle. Doktorlar ona olağanüstü bir ilgi ve çaba içinde. Yoğun bakımda belki bir ameliyat yapılabilir, bekliyoruz. Kendisine şifa diliyoruz.

        Teknik Direktör Aykut Kocaman: Edip ağabey, kendisi bir kere olağanüstü bir insan ve sanatçı. Görüştüğüm bir insan. Duyunca hemen geldim. Kendisine şu anda acil şifa dilemekten başka yapacak bir şey yok. Umarım kısa zamanda tekrar aramıza katılır.

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        #Edip Akbayram

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